"Под Авдеевкой ВСУ постепенно продвигаются вперед, ситуация контролируемая", - Андрей Серган, 59 бригада имени Якова Гандзюка

Под Авдеевкой Донецкой области, Силы Обороны Украины постепенно продвигаются вперед и, несмотря на сложные условия, ситуация там контролируемая.

Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал военнослужащий ВСУ Андрей Серган, аэроразведчик 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Отвечая на вопрос журналиста о динамике боев в районе Авдеевки, Андрей Серган отметил, что критическую ситуацию он не замечает. В частности, как заметил боец, большая заслуга в этом молодых, но опытных командиров, которые высоко ценят жизни личного состава и прилагают много усилий, чтобы их сохранить.

"Хорошо, что это не совковые "полканы" командуют, а молодые, но уже опытные ребята, которые берегут людей, заставляют заботиться о безопасности, тщательно окапываться и контролируют ситуацию в целом", - сказал Серган.

В то же время Андрей Серган отметил, что подрыв Каховской ГЭС россиянами уже, к сожалению, повлиял на планы ВСУ по деоккупации временных захваченных россиянами территорий Украины.

Сейчас аэроразведчики 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка открыли сбор на изготовление 20 наземных дронов для минирования и диверсий в тылу врага.

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