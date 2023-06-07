"Під Авдіївкою ЗСУ поступово просуваються вперед, ситуація контрольована", - Андрій Серган, 59 бригада імені Якова Гандзюка

Під Авдіївкою на Донеччині, Сили Оборони України поступово просуваються вперед і попри складні умови, ситуація там контрольована.

Про це в ефірі "Апостроф TV розповів військовослужбовець ЗСУ Андрій Серган, аеророзвідник 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Відповідаючи на запитання журналіста про динаміку боїв в районі Авдіївки, Андрій Серган зазначив, що критичної ситуації він не помічає. Зокрема, як зауважив боєць, велика заслуга в цьому молодих але досвідчених командирів, які високо цінують життя особового складу і докладають багато зусиль, щоб його зберегти.

"Добре що це не совкові "полкани" командують, а молоді, але вже досвідчені хлопці, які бережуть людей, примушують дбати про безпеку, ретельно окопуватися та контролюють ситуацію загалом", -- сказав Серган.

Водночас Андрій Серган зауважив, що підрив Каховської ГЕС росіянами вже, на жаль, вплинув на плани ЗСУ з деокупації тимчасового захоплених росіянами територій України.

Зараз аеророзвідники 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка відкрили збір на виготовлення 20 наземних дронів для мінування та здійснення диверсій в тилу ворога. Просимо долучатися!

🎯 Ціль: 2 000 000 ₴

🔗Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/4cNDAmLb8U

💳Номер картки Моно

5375 4112 0576 5758

💳 Номер картки Приват Банк

5363542093592724

PayPal 💰: [email protected]