Подковерные игры: как человека брата Медведчука лоббируют на должность главы львовской налоговой

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий борется за кресло главы областной налоговой для Игоря Лазорко, которого связывают с Сергеем Медведчуком

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Пока в Украине идет освободительная война с российскими захватчиками, во Львове, похоже, пытаются делить потоки от налоговых теневых поступлений от давления на бизнес. В СМИ появляются сообщения, что глава ОВА Максим Козицкий лоббирует назначение начальником налоговой Игоря Лазорко – человека брата Виктора Медведчука Сергея Медведчука. В то же время нынешнее руководство ведомства решило Лазорко уволить, после чего Козицкий сразу обвинил фискалов в махинациях. Кто и что действительно стоит за этим конфликтом?

Информационная "война"

В конце июля глава Львовской ОВА Максим Козицкий обвинил фискалов в злоупотреблениях с возмещением НДС. Мол, возвращение из бюджета получили всяческие "рога и копыта" - компании с несколькими работниками, минимальными уплаченными налогами, признаками фиктивности. Для людей, хоть немного связанных с бизнесом, очевидно, что речь идет о привлеченной за уши манипуляции и с каждым случаем вероятного злоупотребления нужно разбираться отдельно. Если были нарушения, следует обращаться в правоохранительные органы и потребовать возбуждения уголовного производства, а вину должен устанавливать суд.

Впрочем, картина становится понятнее, если знать закулисную составляющую заявления Козицкого. Дело в том, что уже не первый месяц в кулуарах областных властей ходят слухи о лоббировании главой Львовской ОВА на должность главы ГНС в области нынешнего заместителя – Игоря Лазорко. Это человек брата Виктора Медведчука Сергея. Недавно об этом также написали ряд журналистов со ссылкой на профессиональные источники в налоговых и таможенных органах.

Когда господин Козицкий получил отказ [ в назначении Лазорко] в третий раз, то пообещал прибегнуть к не совсем традиционным методам давления на налоговиков: например, угрожал мобилизовать подавляющее большинство сотрудников, привлечь силовиков для вывода налоговиков на чистую воду, было в репертуаре и публичное давление. .. Интересной оказалась реакция Киева: буквально вчера медиа сообщили, что ДБР взялось за львовских налоговиков, среди которых может быть и заместитель председателя налоговой службы Игорь Лазорко, подозреваемый в причастности к работе конвертационных центров ", - написал в своем телеграмм-канале главред издания Обозреватель Орест Сохар.

Интересен и другой нюанс. Под характеристику "компания на 1-2 человека" и "уплатили налогов гораздо меньше, чем получили возмещения", четко подпадает компания отца Максима Козицкого – Зиновия Козицкого. Как подсчитал журналист Роман Лавров, предприятие, осуществляющее строительство индустриального парка «Спарроу Парк Львов» – ООО «Энергоинвест» – на момент возмещения также имело 2 работника и уплатило бюджету 12 тыс. грн., при этом сумма возмещения НДС на расчетный счет составила 12 31 млн. грн.

Пазл полностью складывается, если учесть, что Лазорко и Козицкий старший могут быть связаны не только между собой, но и с братьями Медведчуками.

Ставленик Медведчуков

Нынешний заместитель председателя Львовской ГНС Игорь Лазорко занимает этот пост с августа 2020 года. До этого он работал на разных должностях на уровне начальника отдела в областной и местных налоговых инспекциях Львовщины и Львова еще с середины 1990-х годов с небольшими перерывами на работу в бизнесе. Как и на многих руководителей налоговой, на Лазорко много жалоб от бизнеса, в частности, обвинения в давлении, затягивании проверок, вымогательстве взяток. Однако по конкретным уголовным делам эти обвинения не выливались.

Биографию Лазорко трудно назвать яркой, если бы не один небольшой, но существенный факт: вся его карьера конца 1990-х-начала 2000-х строилась в тесной поддержке и сотрудничестве с тогдашним главой ГНА во Львовской области Сергеем Владимировичем Медведчуком, братом Виктора Медведчука, тогда – главы Администрации Президента Кучмы.

В частности, с 1994 по 2003 год Лазорко работал в налоговых органах Городоцкого района Львовской области. Именно от этого района избирался во Львовский областной совет Медведчук-младший.

"Во время пребывания в должности депутата и главы областной налоговой администрации Медведчук был одним из самых влиятельных людей области, … развивал влияние "группы Медведчуков". Хотя по результатам выборов 2002 года в облсовет СДПУ(о) получила лишь несколько мандатов, ей удалось сплотить вокруг себя депутатскую группу «Социальная справедливость» из 28 депутатов и стать вторым по численности депутатским объединением в совете. Медведчука называли одним из кураторов и координаторов этого объединения. Медведчуки из-за давления на местных чиновников, бизнес и СМИ пытались добиться контроля над областными властями», - говорится со ссылкой на медиа того времени в статье о Сергее Медведчуке в Википедии. Во Львове никогда не скрывали, что это влияние Медведчук, а также партнер его брата Тарас Козак со своим братом Богданом никогда особо не ослабляли.

По информации источников, относящихся к работе налоговых органов того времени, общение Лазорко и Медведчука выходило далеко за пределы рабочих контактов в налоговых органах. В частности, когда Сергей Медведчук баллотировался в областной совет, на Лазоркове якобы лежала ответственность за организацию избирательного процесса (схемы с открепительными талонами, административное давление на бизнес в районе с целью мобилизации голосов за "правильного" кандидата). Благодаря тому, что кампании проходили "успешно", и глава налогового уверенно избирался депутатом областного совета, его «помощник» в этом процессе всегда был на особом счету на своем основном месте работы. Уже в начале 2000-х он был руководителем Яворивской и Городокской ГНИ – одним из самых «интересных» с точки зрения неофициальных отношений с бизнесом во Львовском регионе.

С победой Оранжевой революции Сергей Медведчук ушел с должности в налоговой, так же поступил и Лазорко. В фискальные органы он вернулся в 2009-м, когда Медведчук и братья Казаки постепенно начинают наращивать бизнес-активность в области. Карьерный путь Лазорко с тех пор не заоблачается увольнениями, одной из причин за глаза называют неофициальную, однако уверенную поддержку структур Медведчука-Казака.

Под крылом руководителя области

Повышение начальника отдела финансовых расследований, аналитической работы и ведения баз данных управления по борьбе с отмыванием доходов полученных преступным путем до уровня заместителя руководителя областной налоговой в августе 2020 года по всей вероятности инициировал председатель областной администрации Максим Козицкий. Уже после назначения на этот пост в соцсетях публиковали информацию о том , что Лазорко якобы имел отношение к организации схем фиктивного возмещения НДС, а также к схеме поборов с предпринимателей за "несоздание проблем". Речь шла о периоде уже после Революции достоинства, с продвижением Лазорко по службе при "новой власти". «Обычные рядовые работники были в шоке, потому что отвыкли с 2013 года быть в роли грабителей, а левый «элитный» виски огромными партиями попадал на Львов из Одессы, конечный же ущерб ложился на бюджет государства и печень граждан. Львов видел разное, но не такое», - писал тогда активист Иван Спринский о деятельности Лазорко.

Не исключено, что назначение Лазорко даже в 2020 году происходило либо по рекомендации, либо при поддержке Медведчуков и Казаков.

Статус Медведчуков и Казаков в области сегодня очень неуверен. Оставляя за скобками "основные" дела и санкции против Виктора Медведчука и Тараса Козака, бизнесу их братьев Сергея и Богдана соответственно сейчас тоже не поздоровится. В апреле Государственное бюро расследований провело в их домах ряд обысков по делу о возможной незаконной добыче их фирмой песка в карьерах Львовской области. По данным издания Bihus.info, в деле фигурирует целый ряд компаний, которыми совместно владеют Сергей Медведчук и Богдан Козак. После обысков суд арестовал 40 млн. грн. на счетах, изъявших картины и другие ценности, а впоследствии было арестовано все имущество компаний.

Но Лазорко, похоже, начал искать дополнительную "крышу" еще раньше. Когда его покровители отошли от дел, Лазорко продолжил лоббировать их бизнес-интересы. Позже Лазорко сблизился с Зиновием Козицким. Вместе они разрабатывали и «внедряли» схемы незаконного возмещения НДС для компаний Козака-Медведчука. Получали бюджетное возмещение и компании самого Зиновия Козицкого. Еще один «талант» Игоря Лазорко – это обеспечение беспрепятственной работы конвертационных центров. Этот бизнес до поры до времени тоже приносил немалые доходы», - пишет Роман Лавров.

Важно отметить, что фирмы Козицкого – едва ли не крупнейшего в регионе газодобытчика и экс-бизнес-партнера жены нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля – с середины 2000-х активно сотрудничали в Европе с "Газпромом", помогая российскому гиганту в обустройстве подземных хранилищ. газа и других проектах Сотрудничество проходило через компании одного из самых богатых людей Чехии Карла Комарека.

Развить бизнес таких масштабов в энергетическом секторе и не пересечься с теневыми "хозяевами" региона было почти невозможно. СМИ анализировали состояние потенциальных связей компаний Козицкого с Россией после 24 февраля, судьба доли "Газпрома" в чешских активах партнеров отца губернатора была еще во взвешенном состоянии.

С приходом нового руководителя ГУ ГНС во Львовской области и объявленным в стране курсом на борьбу со схемами, Лазорко оказался ненужным. в этом и заключаются реальные причины "войны", - убежден Лавров: желание губернатора сохранить старые схемы и укрепить многолетние коррупционные связи даже несмотря на очевидный конфликт интересов - должны расследовать Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины.