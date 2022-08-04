Підкилимні ігри: як людину брата Медведчука лобіюють на посаду очільника львівської податкової

Голова Львівської ОВА Максим Козицький бореться за посаду очільника обласної податкової для Ігоря Лазорко, якого повʼязують з Сергієм Медведчуком

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Поки в Україні триває визвольна війна з російськими загарбниками, у Львові, схоже, намагаються ділити потоки від тіньових надходжень податкової від тиску на бізнес. В ЗМІ зʼявляються повідомлення, що голова ОВА Максим Козицький лобіює призначення начальником податкової Ігоря Лазорка – людини брата Віктора Медведчука Сергія Медведчука. Натомість нинішнє керівництво відомства вирішило Лазорка звільнити, після чого Козицький одразу звинуватив фіскалів у махінаціях. Хто і що насправді стоїть за цим конфліктом?

Інформаційна "війна"

Наприкінці липня голова Львівської ОВА Максим Козицький звинуватив фіскалів у зловживаннях із відшкодуванням ПДВ. Мовляв, повернення з бюджету отримали усілякі "роги і копита" - компанії із кількома працівниками, мінімальними сплаченими податками, ознаками фіктивності. Для людей, які хоч трохи пов’язані з бізнесом, очевидно, що йдеться про притягнуту за вуха маніпуляцію і з кожним випадком ймовірного зловживання потрібно розбиратися окремо. Якщо були порушення, слід звертатися до правоохоронних органів і вимагати відкриття кримінального провадження, а вину має встановлювати суд.

Утім, картина стає більш зрозумілою, якщо знати підкилимну складову заяви Козицького. Справа в тому, що уже не перший місяць в кулуарах обласної влади ходять чутки про лобіювання очільником Львівської ОВА на посаду голови ДПС в області нинішнього заступника – Ігоря Лазорка. Це людина брата Віктора Медведчука Сергія. Нещодавно про це також написали низка журналістів із посиланням на професійні джерела в податкових і митних органах.

"Коли добродій Козицький отримав відмову [у призначенні Лазорка] втретє, то пообіцяв вдатися до не зовсім традиційних методів тиску на податківців: наприклад, погрожував мобілізувати переважну більшість співробітників, залучити силовиків для виведення податківців на чисту воду, був у репертуарі і публічний тиск. ... Цікавою виявилася реакція Києва: буквально вчора медіа повідомили, що ДБР взялося за львівських податківців, серед яких може бути і заступник голови податкової служби Ігор Лазорко, якого підозрюють у причетності до роботи конвертаційних центрів", - написав у своєму телеграм-каналі головред видання "Обозреватель" Орест Сохар.

Цікавим є і інший нюанс. Під характеристику "компанія на 1-2 особи" і "заплатили податків значно менше, ніж отримали відшкодування", чітко підпадає компанія батька Максима Козицького – Зиновія Козицького. Як підрахував журналіст Роман Лаврів, підприємство, що здійснює будівництво індустріального парку «Спарроу Парк Львів» - ТОВ «Енергоінвест» - на момент відшкодування також мало 2 працівника і сплатило бюджету 12 тис. грн., при цьому сума відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок склала 12,31 млн. грн.

Пазл повністю складається, якщо врахувати, що Лазорко і Козицький-старший можуть бути пов’язані не лише між собою, але й з братами Медведчуками.

Ставленик Медведчуків

Нинішній заступник голови Львівської ДПС Ігор Лазорко займає цю посаду з серпня 2020 року. До цього він працював на різних посадах на рівні начальника відділу в обласній та місцевих податкових інспекціях Львівщини та міста Львова ще з середини 1990-х років із невеликими перервами на роботу в бізнесі. Як і на багатьох керівників податкової, на Лазорка є багато скарг від бізнесу, зокрема, звинувачення у тиску, затягуванні перевірок, вимаганні хабарів. Проте у конкретні кримінальні справи ці обвинувачення не виливалися.

Біографію Лазорка важко назвати яскравою, якби не один невеликий, але суттєвий факт: вся його кар’єра кінця 1990-х-початку 2000-х будувалась у тісній підтримці і співпраці з тодішнім головою ДПА у Львівській області Сергієм Володимировичем Медведчуком, братом Віктора Медведчука, тоді – голови Адміністрації Президента Кучми.

Зокрема, з 1994 по 2003 роки Лазорко працював у податкових органах Городоцького району Львівської області. Саме від цього району обирався до Львівської обласної ради Медведчук-молодший.

"Під час перебування на посаді депутата та голови обласної податкової адміністрації Медведчук був одним із найвпливовіших людей області, … розвивав вплив "групи Медведчуків". Хоча за результатами виборів 2002 року до облради СДПУ(о) отримала лише кілька мандатів, їй вдалося згуртувати навколо себе депутатську групу «Соціальна справедливість" із 28 депутатів і стати другим за чисельністю депутатським об’єднанням у раді. Медведчука називали одним із кураторів і координаторів цього об'єднання. Медведчуки через тиск на місцевих чиновників, бізнес і ЗМІ намагалися домогтися контролю над обласною владою», - йдеться із посиланням на медіа того часу у статті про Сергія Медведчука у Вікіпедії. У Львові ніколи не приховували, що цей вплив Медведчук, а також партнер його брата Тарас Козак зі своїм братом Богданом ніколи особливо не послаблювали.

За інформацією джерел, які мали стосунок до роботи податкових органів того часу, спілкування Лазорка і Медведчука виходило далеко за межі робочих контактів у податкових органах. Зокрема, коли Сергій Медведчук балотувався до обласної ради, на Лазоркові нібито лежала відповідальність за організацію виборчого процесу (схеми з відкріпними талонами, адміністративний тиск на бізнес в районі з метою мобілізації голосів за "правильного" кандидата). Завдяки тому, що кампанії проходили "успішно", і голова податкової впевнено обирався депутатом обласної ради, його «помічник» у цьому процесі завжди був на особливому рахунку на своєму основному місці роботи. Уже на початку 2000-х він був керівником Яворівської та Городоцької ДПІ – одних із найбільш «цікавих» з точки зору неофіційних стосунків із бізнесом у Львівському регіоні.

Із перемогою Помаранчевої революції Сергій Медведчук покинув посаду в податковій, так само зробив і Лазорко. До фіскальних органів він повернувся 2009-го, коли Медведчук і брати Козаки поступово починають нарощувати бізнес-активність в області. Кар’єрний шлях Лазорка відтоді не захмарюється звільненнями, однією з причин цього позаочі називають неофіційну, проте впевнену підтримку структур Медведчука-Козака.

Під крилом очільника області

Підвищення начальника відділу фінансових розслідувань, аналітичної роботи та ведення баз даних управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом до рівня заступника керівника обласної податкової у серпні 2020 року цілком ймовірно ініціював голова обласної адміністрації Максим Козицький. Уже після призначення на цю посаду в соцмережах публікували інформацію про те, що Лазорко нібито мав стосунок до організації схем фіктивного відшкодування ПДВ, а також до схеми поборів з підприємців за "нестворення проблем". При цьому йшлося про період уже після Революції гідності, із просуванням Лазорка по службі при "новій владі". «Звичайні рядові працівники були в шоці, бо ж відвикли від 2013 року бути в ролі грабіжників, а лівий «елітний» віскі величезними партіями потрапляв на Львів з Одеси, кінцева ж шкода лягала на бюджет держави і печінку громадян. Львів бачив різне але не таке», - писав тоді активіст Іван Спринський про діяльність Лазорка.

Не виключено, що призначення Лазорка навіть в 2020 році відбувалось або за рекомендацією, або за підтримки Медведчуків і Козаків.

Статус Медведчуків і Козаків в області сьогодні дуже непевний. Залишаючи за дужками "основні" справи та санкції проти Віктора Медведчука та Тараса Козака, бізнесу їхніх братів Сергія та Богдана відповідно зараз теж непереливки. В квітні Державне бюро розслідувань провело у їхніх домівках низку обшуків у справі про можливий незаконний видобуток їхньою фірмою піску в кар’єрах на Львівщині. За даними видання Bihus.info, в справі фігурує ціла низка компаній, якими спільно володіють Сергій Медведчук та Богдан Козак. Після обшуків суд заарештував 40 млн грн. на рахунках, вилучив картини та інші цінності, а згодом було заарештовано все майно компаній.

Але Лазорко, схоже, почав шукати додатковий "дах" ще раніше. "Коли його покровителі відійшли від справ, Лазорко продовжив лобіювати їхні бізнес-інтереси. Пізніше Лазорко зблизився з Зіновієм Козицьким. Разом вони розробляли та «впроваджували" схеми незаконного відшкодування ПДВ для компаній Козака-Медведчука. Отримували бюджетне відшкодування і компанії самого Зіновія Козицького. Ще один «талант» Ігоря Лазорка – це забезпечення безперешкодної роботи конвертаційних центрів. Цей бізнес до певного часу теж приносив чималі доходи», - пише Роман Лаврів.

Важливо відзначити, що фірми Козицького – чи не найбільшого в регіоні газовидобувника та екс-бізнес-партнера дружини нинішнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля – з середини 2000-х активно співпрацювали в Європі з "Газпромом", допомагаючи російському гіганту в облаштуванні підземних сховищ газу та інших проектах. Співпраця відбувалась через компанії одного з найбагатших людей Чехії Карла Комарека.

Розвинути бізнес таких масштабів у енергетичному секторі і не перетнутися із тіньовими "господарями" регіону було вочевидь майже неможливо. ЗМІ аналізували стан потенційних зв’язків компаній Козицького із Росією після 24 лютого, доля частки "Газпрома" у чеських активах партнерів батька губернатора була ще у підвішеному стані.

"Із приходом нового керівника ГУ ДПС у Львівській області та оголошеним у країні курсом на боротьбу зі схемами, Лазорко виявився непотрібним. Крісло під ним захиталося. Покровителі відчули, що їхнім схемним фінансовим потокам приходить кінець і перейшли у наступ. Врятувати рядового Ігоря Лазорка. Ось у цьому і полягають реальні причини "війни", - переконаний Лаврів. Бажання губернатора зберегти старі схеми і зміцнити довголітні корупційні зв’язки навіть попри очевидний конфлікт інтересів – мають розслідувати Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України.