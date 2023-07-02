Политика Макрона на Южном Кавказе отвечает интересам Москвы и Тегерана – СМИ

Французский президент имеет свое видение Карабаха. Он говорит об анклаве как об "Арцахe". Такое видение не совпадает с позицией Вашингтона и Брюсселя, которые, в частности, стремятся установить мир в регионе и продолжать снабжать Европу азербайджанскими энергоносителями. Об этом пишет "Телеграф".

Также Макрон заявил, что оказывает на президента Азербайджана Алиева большее давление, чем премьер Армении Пашинян. Политик сказал, что он "единственный, у кого есть четкая позиция и послания Арцаху" (так пророссийские армянские сепаратисты зовут анклав в азербайджанском Карабахе), отмечает издание.

Заявление Макрона в Марселе свидетельствует о поддержке линии пророссийского сепаратизма в Карабахе. В свою очередь, иранцы и россияне рассматривают сепаратистский анклав в Карабахе как "выключатель" поставок энергоносителей Азербайджана в ЕС, объясняет один из ведущих израильских медиа Begin-Sadat Center.

"Телеграф" сообщает, что после европейского саммита в Кишиневе 1 июня, Макрон жаловался по телефону сопредседателю Координационного совета армянских организаций Франции Мураду Папазяну: "Только меня интересует будущее Арцаха, а другие участники переговорного процесса (канцлер ФРГ Шольц и глава Европейского совета Мишель, - ред.) считают Арцах неотъемлемым.

Вместе с тем, по определению Чешской службы CNN, Евросоюз особенно заинтересован в мире между Арменией и Азербайджаном - эта страна "имеет потенциал стать ключевым энергетическим партнером ЕС, который может помочь компенсировать потерю российского ископаемого топлива".

Политика Макрона на Южном Кавказе отвечает интересам Москвы и Тегерана и противоречит усилиям Вашингтона и Брюсселя по достижению мирного урегулирования между Ереваном и Баку, пишет The Wall Street Journal.

Теперь Макрон фактически заложник радикальных элементов в армянской диаспоре, несмотря на тот факт, что они имеют во Франции мизерное влияние, отмечается в статье. Количество французских граждан армянского происхождения, имеющих право голоса – около 600 тысяч. Это 1% от общей численности избирателей.