Помочь Украине новыми пакетами в области безопасности вызвались 20 стран

В скором времени Украина еще больше укрепит свои оборонные позиции. Дания согласилась предоставить нам пусковую установку Harpoon и ракеты для защиты побережья, заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает CNN.

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Это заявление прозвучало по итогам второго заседания Контактной группы по Украине, организованного Остином в понедельник, 23 мая.

Чехия также согласилась направить существенную поддержку Украине, включая ударные вертолеты, танки и ракетные системы.

Совокупно о новых пакетах помощи в области безопасности объявили 20 стран. В частности, речь идет о пожертвованиях критически необходимых артиллерийских боеприпасов, систем береговой обороны и танков и другой бронетехники.

Другие партнеры выступили с новыми обязательствами по подготовке сил Украины и поддержке ее военных систем (всего во втором заседании контактной группы приняло участие 47 стран). Третье заседание состоится 15 июня.

Напомним, что и 21 мая президент США Джо Байден подписал закон о выделении пакета чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 миллиардов долларов.