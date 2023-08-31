Посол Чехии в НАТО назвал три условия членства Украины в Альянсе

Украина сможет присоединиться к НАТО, когда закончатся боевые действия, границы страны будут стабильными, и она сможет способствовать безопасности Альянса. Об этом заявил посол Чехии в НАТО Якуб Ландовский, передает Bloomberg.

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Он отметил, что мирное соглашение между Киевом и Москвой, возможно, и не требуется для членства, но Украина должна решить, когда война закончится.

"Откровенной текучести и враждебности нужно положить конец. Но, в конце концов, единственная сторона, ответственная за вопрос, где должна проходить граница, – это Украина", – сказал Ландовский.

По его словам, никто извне не может это даже комментировать.

Вступление Украины в НАТО

В 2008 году Украина подала заявку на получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Но в сентябре 2022-го было подано заявление на вступление в Альянс, и позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что за счет этого "вопрос ПДЧ снят с повестки дня".

В июле текущего года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что требование выполнения ПДЧ для Украины отменено.

Однако сроки вступления страны в Альясну остаются неизвестными. Как заявлял Столтенберг, первоначально необходима победа Украины в войне. Он объяснял, что "если Украина не устоит, то никакие вопросы о членстве вообще не будут обсуждаться".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский называл отсутствие временных рамок для приглашения и членства страны "беспрецедентным и абсурдным". По его словам, таким образом, НАТО оставляет возможность торговаться членством Украины в блоке во время переговоров с Россией. А для страны-агрессора это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор.