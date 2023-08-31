Посол Чехії в НАТО назвав три умови членства України в Альянсі

Україна зможе приєднатися до НАТО, коли закінчаться бойові дії, кордони країни будуть стабільними і вона зможе сприяти безпеці Альянсу. Про це заявив посол Чехії в НАТО Якуб Ландовський, передає Bloomberg.

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Він зазначив, що мирна угода між Києвом і Москвою, можливо, і не потрібна для членства, але Україна має вирішити, коли закінчиться війна.

"Відвертій плинності та ворожості потрібно покласти край. Але зрештою єдина сторона, відповідальна за питання, де має проходити кордон, – це Україна", – сказав Ландовський.

За його словами, ніхто ззовні не може це навіть коментувати.

Вступ України до НАТО

У 2008 році Україна подала заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Але у вересні 2022-го було подано заяву на вступ до Альянсу, й пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що за рахунок цього "питання ПДЧ зняте з порядку денного".

У липні поточного року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що вимогу виконання ПДЧ для України скасовано.

Однак терміни вступу країни до Альясну залишаються невідомими. Як заявляв Столтенберг, спочатку необхідна перемога України у війні. Він пояснював, що "якщо Україна не вистоїть, то ніякі питання про членство взагалі не будуть обговорюватися".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський називав відсутність часових рамок для запрошення та членства країни "безпрецедентним й абсурдним". За його словами, таким чином НАТО залишає можливість торгуватися членством України в блоці під час перемовин із Росією. А для країни-агресорки це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор.