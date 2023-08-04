Повторная ревизия. В Украине снова проверят укрытия

Состояние укрытий в Украине проверят повторно. Об этом 4 августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Он напомнил, что после первой проверки некоторых руководителей на местах уволили, а ряд чиновников получили выговор из-за ненадлежащего состояния укрытий.

"Прошло больше месяца, поэтому сейчас дадим поручение снова провести проверки относительно того, была ли исправлена ситуация", – высказался глава правительства.

Как добавил Шмыгаль, там, где состояние укрытий не изменилось, снова примут кадровые решения.

Проверка укрытий: результаты первой инспекции

Проверки убежищ по всей Украине начались после того, как в ночь на 1 июня у закрытого укрытия в Киеве во время воздушной тревоги погибли три человека. Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что по результатам инспекции 63 тысячи укрытий к использованию готовы 77% из них.

Что касается столицы, то в правительстве информировали, что только 705 укрытий Киева (15%) оказались пригодными по своему состоянию без существенных замечаний. В то же время 2336 убежищ (50%) признали технически пригодными, но было указано, что их нужно приводить в порядок. А 1614 укрытий (35%) были определены как непригодные.

После этих проверок были уволены, в частности, руководители Житомирской, Белоцерковской и Конотопской райадминистраций. В Киеве своих должностей лишились главы Деснянской и Святошинской РГА, временно исполняющие обязанности глав Днепровской и Подольской РГА.

Кроме того, городскому голове столицы Виталию Кличко, начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко и руководителям всех других районов Киева объявили выговоры.