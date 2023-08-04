Повторна ревізія. В Україні знову перевірять укриття

Стан укриттів в Україні перевірять повторно. Про це 4 серпня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він нагадав, що після першої перевірки деяких керівників на місцях звільнили, а низка чиновників отримали догану через неналежний стан укриттів.

"Пройшло більше місяця, тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуацію", – висловився очільник уряду.

Як додав Шмигаль, там, де стан укриттів не змінився, знову ухвалять кадрові рішення.

Перевірка укриттів: результати першої інспекції

Перевірки сховищ по всій Україні розпочалися після того, як у ніч на 1 червня біля закритого укриття в Києві під час повітряної тривоги загинули троє людей. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що за результатами інспекції 63 тисяч укриттів до використання готові 77% із них.

Що стосується столиці, то в уряді інформували, що лише 705 укриттів Києва (15%) виявилися придатними за своїм станом без суттєвих зауважень. Водночас 2 336 сховищ (50%) визнали технічно придатними, але було вказано, що їх треба приводити до ладу. А 1 614 укриттів (35%) були визначені як непридатні.

Після цих перевірок було звільнено, зокрема, керівників Житомирської, Білоцерківської та Конотопської райадміністрацій. У Києві своїх посад лишилися голови Деснянської та Святошинської РДА, тимчасово виконуючі обов’язки голів Дніпровської та Подільської РДА.

Крім того, міському голові столиці Віталію Кличку, начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку та керівникам всіх інших районів Києва оголосили догани.