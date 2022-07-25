Премьер Венгрии Орбан выступил против расового смешения в Европе

Премьер Венгрии Виктор Орбан в своей недавней речи выступил против смешения европейских и неевропейских рас, чем вызвал возмущение оппозиционных партий и ряда европейских политиков.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет The Guardian.

"Мы (венгры, - ред.) не являемся смешанной расой... и мы не хотим становиться смешанной расой", — сказал Орбан во время показательной ежегодной речи в Бейле-Тушнад.

Он добавил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, "больше не являются нациями".

Издание отмечает, что Орбан делал подобные заявления многие годы, но именно последние комментарии были сформулированы в резко ультраправых терминах.

Каталин Чех, депутат Европарламента от оппозиционной партии Momentum, сказала, что была поражена речью премьер-министра.

"Его заявления напоминают время, которое, я думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают настоящее лицо режима", – заявила она.

Румынский евродепутат Алин Митуца также гневно отреагировал на комментарии Орбана.

"Говорить о расовой или этнической "чистоте", особенно в таком смешанном регионе, как Центральная и Восточная Европа, обманчиво и опасно", - написал он в Twitter.

Кроме того, Орбан также резко критиковал западную военную поддержку Украины, позиционируя себя главным союзником страны-агрессора РФ в Европейском Союзе.

"Чем больше современное оружие НАТО предоставит украинцам, тем больше россияне будут продвигать линию фронта... То, что мы делаем, это продлеваем войну", - заявил одиозный политик.

The Guardian напоминает, что Венгрия является членом НАТО, но Орбан давно поддерживает теплые отношения с Путиным и провел пять часов в Москве, общаясь с российским лидером в феврале, незадолго до российского вторжения.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины недовольны последними заявлениями премьер-министра Венгрии о якобы недействительности международных санкций против России.

Позиция Венгрии состоит в том, что ЕС следует прекратить расширять санкции против РФ из-за ведения ею войны против Украины, а работать над переговорами о перемирии.