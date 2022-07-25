Прем'єр Угорщини Орбан виступив проти расового змішання в Європі

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан у своїй нещодавній промові виступив проти змішування європейських і неєвропейських рас, чим спричинив обурення опозиційних партій і низки європейських політиків.

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Про це пише The Guardian.

"Ми (угорці, - ред.) не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою", — сказав Орбан під час показової щорічної промови в Бейле-Тушнад.

Він додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, "більше не є націями".

Видання зазначає, що Орбан робив подібні заяви протягом багатьох років, але саме останні коментарі були сформульовані в різко ультраправих термінах.

Каталін Чех, депутат Європарламенту від опозиційної партії Momentum, сказала, що була вражена промовою прем’єр-міністра.

"Його заяви нагадують час, який, я думаю, ми всі хотіли б забути. Вони дійсно показують справжнє обличчя режиму", – заявила вона.

Румунський євродепутат Алін Мітуца також гнівно відреагував на коментарі Орбана.

"Говорити про расову чи етнічну "чистоту", особливо в такому змішаному регіоні, як Центральна та Східна Європа, є оманливо та небезпечно", – написав він у Twitter.

Крім того, Орбан також різко критикував західну військову підтримку України, позиціонуючи себе як головного союзника країни-агресора РФ в Європейському Союзі.

"Чим більше сучасної зброї НАТО надасть українцям, тим більше росіяни просуватимуть лінію фронту... Те, що ми робимо, — це подовжуємо війну", - заявив одіозний політик.

The Guardian нагадує, що Угорщина є членом НАТО, але Орбан давно підтримує теплі стосунки з Путіним і провів п’ять годин у Москві, розмовляючи з російським лідером у лютому, незадовго до російського вторгнення.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України незадоволені останніми заявами прем‘єр-міністра Угорщини щодо нібито недієвості міжнародних санкцій проти Росії.

Позиція Угорщини полягає в тому, що ЕС слід припинити розширювати санкції проти РФ через ведення нею війни проти України, а натомість працювати над переговорами про перемир'я.