Президент Еврокомиссии прибыла в Киев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен утром 15 сентября прибыла в Киев с ранее анонсированным визитом. Об этом она сообщила в своем Twitter.

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Урсула фон дер Ляен уже в третий раз посещает столицу Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

"Столько всего изменилось. Украина теперь кандидат на вступление в ЕС. Я планирую обсудить с Президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем пути продолжения сближения наших экономик и людей, пока Украина движется к вступлению в ЕС", - отметила Урсула фон дер Ляен.

🇺🇦 In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.



So much has changed.

Ukraine is now a 🇪🇺 candidate.



I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022

Известно, что, в частности, она намерена обсудить с Зеленским вхождение Украины в зону бесплатного европейского роуминга.

Днем ранее, 14 сентября, Урсула фон дер Ляен выступила в Европарламенте с ежегодным обращением "О положении Союза". Основным тезисом речи стала борьба с вызовами, которые создает Российская Федерация.