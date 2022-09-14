Урсула фон дер Ляйен едет в Киев, чтобы обсудить присоединение Украины к европейскому роумингу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что сегодня, 14 сентября, отправится в столицу Украины для встречи с Президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом она сообщила в своем Twitter.

В частности, Урсула фон дер Ляен намерена обсудить с Зеленским введение Украины в зону бесплатного европейского роуминга.

"Мы дадим возможность Украине максимально использовать ее потенциал. Опираясь на успехи, полученные на пути к обеспечению бесперебойного доступа к единому рынку. Нужно приобщить Украину к нашей европейской зоне бесплатного роуминга. Я сегодня еду в Киев, чтобы обсудить все это с Президентом Зеленским", – написала президент Еврокомиссии.

Напомним, в июле в Европе продолжили бесплатный роуминг для украинцев, однако это исключение, которое может прекратить действовать в любое время.

В настоящее время около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С нашей стороны, заявление поддерживают Киевстар, Vodafone и lifecell.