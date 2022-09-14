Урсула фон дер Ляйєн їде до Києва, щоб обговорити приєднання України до європейського роумінгу

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що сьогодні, 14 вересня, вирушить до столиці України для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.

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Про це вона повідомила в своєму Twitter.

Зокрема, Урсула фон дер Ляєн має намір обговорити з Зеленським введення України до зони безкоштовного європейського роумінгу.

"Ми дамо змогу Україні максимально використати її потенціал. Спираючись на успіхи, отримані на шляху до забезпечення безперебійного доступу до єдиного ринку. Потрібно долучити Україну до нашої європейської зони безкоштовного роумінгу. Я сьогодні їду до Києва, щоб обговорити все це з Президентом Зеленським", - написала президент Єврокомісії.

Нагадаємо, у липні у Європі продовжили безкоштовний роумінг для українців, однак це є виключенням, яке може припинити діяти в будь-який час.

Наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.