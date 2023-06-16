"Пробитие дна": В ЦИК заявили, что намерение РФ провести оккупационные "выборы" в Украине полезно лишь в одном

Принятие Центральной избирательной комиссией России 15 июня постановлений о проведении на оккупированных ею территориях Украины "выборов депутатов законодательных собраний и представительных собраний муниципальных образований" лишь подтверждает преступные действия РФ, говорят в ЦИК Украины.

"Эти постановления о "выборах" не имеют ничего общего с реальностью и могут принести пользу лишь в качестве доказательств преступных действий членов ЦИК РФ в Гаагском суде. Псевдореферендумы РФ на наших территориях были незаконными и не признаны цивилизованным миром", - отмечают в профильном органе.

Там подчеркивают, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области всегда были и будут украинскими территориями, а потому ни о какой смене их статуса речь даже не идет, как и не может идти речь об организации выборов вражеского государства на этих территориях.

В Центризбиркоме указывают, что страна-агрессор всегда грубо пренебрегает международными нормами и стандартами, и не останавливает ее и то, что многие страны наложили санкции на ряд лиц, причастных к организации псевдореферендумов, в том числе на членов ЦИК РФ.

"Так что РФ так же, как пробила дамбу Каховской ГЭС, продолжает пробивать очередное правовое дно, теперь уже дискредитируя само понятие выборов, а их ЦИК подобными постановлениями подтверждает обоснованность пребывания ее членов под санкциями целого ряда демократических стран", - говорится в заявлении.

В ЦИК верят, что "уже в ближайшее время" украинские военные освободят все оккупированные территории и демократические выборы будут проведены по всей Украине.

"Сейчас только от ВСУ зависит, когда будут проводиться выборы на украинских территориях. А РФ следовало бы начинать изучать базовые понятия о выборах и демократических стандартах по их проведению и попытаться применять их в своей практике на собственных территориях", - посоветовали в комиссии.

Там также выразили надежду, что благодаря действиям ВСУ и применению справедливого международного права преступники, организующие террор и манипуляции посредством выборов на украинских землях, будут наказаны.

Напомним, что 30 сентября 2022 года Россия объявила Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины своими территориями. Как комментировал такие намерения перед этим украинский президент Владимир Зеленский, такое решение фактически является не получением Россией новых территорий, а приравниванием себя к "ДНР" и "ЛНР". Подчеркнем при этом, что ни один из этих регионов России так и не удалось захватить полностью.