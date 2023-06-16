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"Пробитие дна": В ЦИК заявили, что намерение РФ провести оккупационные "выборы" в Украине полезно лишь в одном
Принятие Центральной избирательной комиссией России 15 июня постановлений о проведении на оккупированных ею территориях Украины "выборов депутатов законодательных собраний и представительных собраний муниципальных образований" лишь подтверждает преступные действия РФ, говорят в ЦИК Украины.
"Эти постановления о "выборах" не имеют ничего общего с реальностью и могут принести пользу лишь в качестве доказательств преступных действий членов ЦИК РФ в Гаагском суде. Псевдореферендумы РФ на наших территориях были незаконными и не признаны цивилизованным миром", - отмечают в профильном органе.
Там подчеркивают, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области всегда были и будут украинскими территориями, а потому ни о какой смене их статуса речь даже не идет, как и не может идти речь об организации выборов вражеского государства на этих территориях.
В Центризбиркоме указывают, что страна-агрессор всегда грубо пренебрегает международными нормами и стандартами, и не останавливает ее и то, что многие страны наложили санкции на ряд лиц, причастных к организации псевдореферендумов, в том числе на членов ЦИК РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Так что РФ так же, как пробила дамбу Каховской ГЭС, продолжает пробивать очередное правовое дно, теперь уже дискредитируя само понятие выборов, а их ЦИК подобными постановлениями подтверждает обоснованность пребывания ее членов под санкциями целого ряда демократических стран", - говорится в заявлении.
В ЦИК верят, что "уже в ближайшее время" украинские военные освободят все оккупированные территории и демократические выборы будут проведены по всей Украине.
"Сейчас только от ВСУ зависит, когда будут проводиться выборы на украинских территориях. А РФ следовало бы начинать изучать базовые понятия о выборах и демократических стандартах по их проведению и попытаться применять их в своей практике на собственных территориях", - посоветовали в комиссии.
Там также выразили надежду, что благодаря действиям ВСУ и применению справедливого международного права преступники, организующие террор и манипуляции посредством выборов на украинских землях, будут наказаны.
Напомним, что 30 сентября 2022 года Россия объявила Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины своими территориями. Как комментировал такие намерения перед этим украинский президент Владимир Зеленский, такое решение фактически является не получением Россией новых территорий, а приравниванием себя к "ДНР" и "ЛНР". Подчеркнем при этом, что ни один из этих регионов России так и не удалось захватить полностью.