"Пробиття дна": У ЦВК заявили, що намір РФ провести окупаційні "вибори" в Україні є корисним лиш в одному

Прийняття Центральною виборчою комісією Росії 15 червня постанов про проведення на окупованих нею територіях України "виборів депутатів законодавчих зборів і представницьких зборів муніципальних утворень" лише підтверджує злочинні дії РФ, кажуть у ЦВК України.

"Ці постанови про "вибори" не мають нічого спільного з реальністю і можуть принести користь лише як докази злочинних дій членів ЦВК РФ в Гаазькому суді. Псевдореферендуми РФ на наших територіях були незаконними і не визнані цивілізованим світом", - наголошують у профільному органі.

Там підкреслюють, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області завжди були і будуть українськими територіями, а тому про жодну зміну їхнього статусу навіть не йдеться, як і не може йтися про організацію виборів ворожої держави на цих територіях.

У Центрвиборчкомі вказують, що країна-агресорка завжди грубо нехтує міжнародними нормами і стандартами, і не зупиняє її й те, що багато країн наклали санкції на цілу низку осіб, причетних до організації псевдореферендумів, зокрема на членів ЦВК РФ.

"Тож РФ, так само, як пробила греблю Каховської ГЕС, продовжує пробивати чергове правове дно, тепер вже дискредитуючи саме поняття виборів, а їхня ЦВК подібними постановами підтверджує обгрунтованість перебування її членів під санкціями цілої низки демократичних країн", - йдеться у заяві.

Натомість в ЦВК вірять, що "вже найближчим часом" українські військові звільнять усі окуповані території і демократичні вибори буде проведено по всій Україні.

"Зараз лише від ЗСУ залежить, коли будуть проводитися вибори на українських територіях. А РФ варто було б починати вивчати базові поняття про вибори і демократичні стандарти щодо їх проведення та спробувати застосовувати їх у своїй практиці на власних територіях", - порадили в комісії.

Там також висловили сподівання, що завдяки діям ЗСУ та застосуванню справедливого міжнародного права злочинці, що організовують терор та маніпуляції за допомогою виборів на українських землях, будуть покарані.

Нагадаємо, що 30 вересня 2022 року Росія оголосила Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України своїми територіями. Як коментував такі наміри перед цим український президент Володимир Зеленський, таке рішення фактично є не отриманням Росією нових територій, а прирівнюванням себе до "ДНР" та "ЛНР". Підкреслимо при цьому, що жоден з цих регіонів їй наразі так і не вдалося захопити повністю.