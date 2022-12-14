Профсоюзным делом на 25 миллиардов СБУ демонстрирует, что действительно охотится за "крупной рыбой", - эксперт

После смены руководства СБУ начала заниматься не мелкими экономическими вопросами, а действительно "крупной рыбой". Как заявил политолог Алексей Голобуцкий, об этом свидетельствует разоблачение кибердепартамента СБУ схемы, благодаря которой преступники незаконно приватизировали имущество профсоюзов на 25 млрд гривен.

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"Профсоюзный лидер вместе с 4 чиновниками-регионалами ворует 230 санаториев и баз отдыха. Схема очень проста – вывод из госсобственности, а затем продажа по рыночной цене. Объекты в Моршине, Куяльнике и других неплохих местах. Схема работала десятки лет, но была разоблачена благодаря кибердепартаменту СБУ", - пишет Голобуцкий.

Он сообщает, что его источники подтверждают личность профсоюзного лидера, которому СБУ выдвинула подозрение: "Это – Владимир Саенко. Кстати, владелец известной в столице сети стрип-клубов. Я не знаю, был ли у них создан профсоюз и насколько упорно Саенко защищал трудовые права своих работниц. Однако государство раздел более чем на 25 миллиардов".

"Надеюсь, санатории скоро смогут работать по профилю, потому что часть из них сейчас точно должна заниматься реабилитацией раненых в войне. И правоохранители, действительно, не должны откладывать такие темы на "после войны", - подчеркивает политолог.

По мнению Голобуцкого, история профсоюза достойна сценаристов Голливуда.

"Во время обыска у Саенко СБУ нашла и фото "героя" в римской тунике, как у бывшего генпрокурора Пшонки. И это фото – готовая афиша будущего блокбастера. Финал - "калигула" из профсоюза садится в тюрьму. Носят ли ему передачи стриптизерши ? Пусть решают сценаристы", - резюмирует Голобуцкий.

Напомним, кроме противодействия кибератакам России (4500 только за этот год) и разоблачению ботоферм (42 с начала войны), ГКИБ СБУ неоднократно разоблачал подобные схемы.

Так, в 2021 году остановили схему оформления разрешительных документов моряков, которая приносила преступникам 150 млн дол. США ежегодно. Благодаря СБУ реестр документов моряков был возвращен государству. Также спецслужба остановила схему хищения 700 тыс. гектаров земель в Госгеокадастре.

Отметим, СБУ разоблачила схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины на 25 млрд грн. Установлено, что к организации сделки причастен заместитель Председателя Федерации профсоюзов Украины и четверо бывших чиновников Главного управления коммунальной собственности КГГА.