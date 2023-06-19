"Realpolitik". Кличко задействовал свои европейские связи для блокирования законопроекта 5655

Поправку в резолюцию Европарламента, призывающую Президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект о градостроительной реформе 5655, внес с голоса депутат ЕП от Германии Михаэль Галер (Michael Gahler), член группы Европейской народной партии от Христианской демократической партии Германии. Депутат уже не впервые озабочен вопросами строительной реформы в Украине, и, по всей вероятности, делает это не без привлечения городского головы Киева и главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко. Задействование европейских партнеров по блокированию изменений в градостроительном законодательстве может свидетельствовать о исчерпании Кличко внутренних ресурсов для противостояния реформе 5655.

Старый немецкий товарищ

Накануне Европарламент обнародовал резолюцию по коррупционным рискам во время восстановления Украины. В документе, среди прочего, есть абзац, в котором ЕН “предостерегает от использования будущих усилий по реконструкции для внесения изменений в законодательство таким образом, чтобы принести пользу определенным интересам за счет равных условий игры и прозрачности; призывает президента Зеленского не подписывать законопроект 5655 о градостроительной деятельности”. Резолюция была принята на фоне информации о намерении Офиса Президента отстранить Виталия Кличко от реального руководства Киевом.

На то, что поправку в резолюцию внес именно депутат от ХДС Михаэль Галер, обратила внимание народная депутат Марьяна Безугла. На своей странице в Facebook она приводит два варианта документа - проект "до" поправки о 5655 и "после". " Вот так делается политика, нам еще учиться", - иронически прокомментировала депутат. ХДС – партия, которую в свое время возглавляла бывший канцлер Ангела Меркель – является одним из крупнейших политических друзей братьев Кличко, для которых Германия является фактически вторым домом. В сети можно найти общие фото Кличко и Галера еще более 10-летней давности.

Галера уже не в первый раз привлекают к кампании против законопроекта 5655. В частности, в марте 2023 года в СМИ, критически настроенных к градостроительной реформе, широко цитировали его 50-секундное интервью каналу "Прямой". Канал принадлежит лидеру фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко, сама "ЕС" активно поддерживает Кличко в текущем конфликте с Офисом Президента.

“Важные реформы начаты, это реформа децентрализации, она должна быть продолжена и завершена. Нельзя допустить, чтобы Украина бросила путь борьбы с коррупцией. Один из законов, которые мы обсуждали, это 5655, - по нашей оценке он немного проблематичен. Его нужно доработать”, - отметил тогда европарламентарий. Цитату распространили Ассоциация городов Украины (ее возглавляет Кличко), сайт городского совета Львова, сайты медиахолдинга львовского мэра Андрея Садового и т.д.

Еще раньше Галер постоянно посещал разные события в Украине по приглашению Кличко, проводил с ним общие эфиры, в том числе, и во время полномасштабного вторжения. В частности, после встречи с депутатами Европарламента на саммите Крымской платформы в 2021 году, Кличко на своем персональном сайте цитирует именно выступление Галера как одно из ключевых. Тогда евродепутат заявил, что "в Европе внимательно следят за воплощением реформы децентрализации в Украине". Децентрализация является важной составляющей успешного развития страны. Мы всячески поддерживаем усилия местных общин, которые должны обладать прямыми полномочиями. Попытки "откатить" достижения реформы и построить вертикаль власти на местном уровне лишают граждан права напрямую влиять на решение вопросов местного значения и оставляют реформу любого реального содержания", - подчеркнул европарламентарий. Приблизительно в это время Офис Президента в очередной раз продвигал идею разделить должности мэра Киева и главы КГГА, чтобы нейтрализовать политическое влияние Кличко.

Кроме Кличко Галер также неоднократно выступал с прямой политической поддержкой Петра Порошенко. Например, он призвал отменить запрет на выезд экс-президента из Украины, потому что это якобы может повредить статус Украины как кандидата в члены ЕС (так, по крайней мере, это интерпретировали приближенные к ЕС СМИ, хотя на самом деле комментарий был более нейтральным ). В начале 2023 года Порошенко встречался с Галером для обсуждения поставок танков в Украину, хотя уровень влияния обоих участников встречи на эти поставки достаточно сомнительный.

Ранее Галер также был среди подписавших "открытое письмо" от депутатов Европарламента, в котором они выражали недовольство антикоррупционной политикой Владимира Зеленского (письмо было в адрес главы фракции Слуг народа Давида Арахамии) и угрожали риском потери макрофинансовой помощи от ЕС, а также безвизового режима. Тогда депутаты писали, что "не могут не видеть, как некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП" и добавили, что те же члены партии не сторонятся "дружить" с олигархами и "неприкосновенными" или публично выступать за разрыв связей с ЕС”. Также Галер был в составе депутатов, высказывавшихся против роспуска Конституционного суда.

Утрата контроля

Законопроект 5655 вводит ряд новаций в сфере градостроительства, которые не нравятся местным органам самоуправления. В частности, речь идет о цифровизации основных процедур, связанных со строительством новых объектов: получение разрешений на начало работ, проверка документации, контроль за ходом строительства и т.д.

«Э-система позволяет исключить чиновника из многих ключевых процессов, – объяснял тогда заместитель министра инфраструктуры, а ныне глава Госагентства по восстановлению Мустафа Найем. – Где это возможно, она выдает решение автоматически на основании наличия необходимых документов и сравнения данных в реестрах. Кроме того, реформа децентрализует осуществление градостроительного контроля: теперь его могут осуществлять местные власти, а также частные структуры. Отрасль станет более открытой, рыночной, отношения между государством и игроками на рынке более клиентоориентированными. В то же время, ответственность за незаконное строительство значительно повышена».

Мэрам не нравится потеря контроля над теневыми процессами в строительстве в ручном режиме, а также ответственность, которую местное самоуправление будет нести за неконтролируемые самострои. Во многих городах нет генпланов развития, позволяющего распределять участки и разрешения между своими без учета потребностей общины в инфраструктуре. Самым большим оппонентом реформы 5655 является Ассоциация городов Украины, где председательствует Кличко (Киев живет по генплану 1997 года). Ассоциация регулярно критикует документ и поддерживает публичную дискуссию по поводу негативных последствий его внедрения. Другие объединения местного самоуправления законопроект поддержали.

Активное включение европарламентариев в решение вопросов внутренней повестки дня в Украине может свидетельствовать о том, что ресурсы для противостояния изменениям внутри страны у оппонентов реформы градостроительства иссякли. Для Виталия Кличко потребность в тактической победе в этом вопросе является частью большего политического противостояния с Офисом Президента, который пытается устранить мэра от неэффективного, по мнению Банковой, управления городом. Частью такого противостояния была, в частности, история с проверкой укрытий в столице.

Другие городские головы, например областных центров, также поддерживают Кличко преимущественно по политическим мотивам. Ведь никто не хочет терять влияние, прежде всего, на финансовые потоки в пределах своей общины (официально - "откат реформы децентрализации"). Любые же антикоррупционные расследования о растрате средств граждан тут же объявляются политическим давлением.

Привлечение евродепутатов должно придать противостоянию глобальное международное значение, где "давление на местное самоуправление" "поставит под угрозу европейские перспективы Украины". Вопрос лишь в том, понимают ли европарламентарии, что отдельные политические игроки в Украине используют их в борьбе за финансовые потоки, опираясь исключительно на свою репутацию спортивных достижений 20-летней давности.