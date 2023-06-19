“Realpolitik”. Кличко задіяв свої єверопейські зв’язки для блокування законопроекту 5655

Поправку до резолюції Європарламенту, яка закликає Президента Володимира Зеленського не підписувати законопроект про містобудівну реформу 5655, вніс з голосу депутат ЄП від Німеччини Міхаель Ґалер (Michael Gahler), член групи Європейської народної партії від Християнської демократичної партії Німеччини. Депутат уже не вперше переймається питаннями будівельної реформи в Україні, і, цілком імовірно, робить це не без залучення міського голови Києва і голови Асоціації міст України Віталія Кличка. Задіяння європейських партнерів для блокування змін в містобудівному законодавстві може свідчити про вичерпання Кличком внутрішніх ресурсів для протистояння реформі 5655.

Старий німецький товариш

Напередодні Європарламент оприлюднив резолюцію щодо корупційних ризиків під час відбудови України. У документі, серед іншого, є абзац, в якому ЄП “застерігає від використання майбутніх зусиль з реконструкції для внесення змін до законодавства таким чином, щоб принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості; закликає президента Зеленського не підписувати законопроєкт 5655 про містобудівну діяльність”. Резолюцію було ухвалено на тлі інформації про намір Офісу Президента усунути Віталія Кличка від реального керівництва Києвом.

На те, що поправку до резолюції вніс саме депутат від ХДС Міхаель Ґалер, звернула увагу народна депутатка Мар’яна Безугла. На своїй сторінці у Facebook вона наводить два варіанти документу - проект “до” поправки про 5655 і “після”. “Ось так робиться політика, нам ще вчитися”, - іронічно прокоментувала депутатка. ХДС - партія, яку свого часу очолювала колишня канцлерка Ангела Меркель - є одним із найбільших політичних друзів братів Кличків, для яких Німеччина є фактично другим домом. В мережі можна знайти спільні фото Кличка і Ґалера ще понад 10-річної давнини.

Ґалера уже не вперше залучають до кампанії проти законопроекту 5655. Зокрема, в березні 2023 року у ЗМІ, критично налаштованих до містобудівельної реформи, широко цитували його 50-секундне інтерв’ю каналу “Прямий”. Канал належить лідеру фракції “Європейська солідарність” Петру Порошенку, сама “ЄС” активно підтримує Кличка у поточному конфлікті з Офісом Президента.

“Важливі реформи розпочато, це реформа децентралізації, вона повинна бути продовжена і завершена. Не можна допустити, щоб Україна полишила шлях боротьби з корупцією. Один з законів, які ми обговорювали, це 5655, - за нашою оцінкою він є трохи проблематичним. Його треба доопрацювати”, - зазначив тоді європарламентар. Цитату поширили Асоціація міст України (її очолює Кличко), сайт міської ради Львова, сайти з медіахолдингу львівського мера Андрія Садового тощо.

Ще раніше Ґалер постійно відвідував різні події в Україні на запрошення Кличка, проводив з ним спільні ефіри, в тому числі, і під час повномасштабного вторгнення. Зокрема, після зустрічі з депутатами Європарламенту на саміті Кримської платформи в 2021 році, Кличко на своєму персональному сайті цитує саме виступ Ґалера, як один з ключових. Тоді євродепутат заявив, що “в Європі уважно стежать за втіленням реформи децентралізації в Україні”. “Децентралізація є важливою складовою успішного розвитку країни. Ми всіляко підтримуємо зусилля місцевих громад, які повинні мати прямі повноваження. Спроби “відкотити” здобутки реформи і побудувати вертикаль влади на місцевому рівні позбавляють громадян права напряму впливати на вирішення питань місцевого значення, і лишають реформу будь-якого реального змісту”, – наголосив європарламентар. Приблизно в цей час Офіс Президента в черговий раз просував ідею розділити посади мера Києва і голови КМДА, щоб нейтралізувати політичний вплив Кличка.

Окрім Кличка, Ґалер також неодноразово виступав з прямою політичною підтримкою Петра Порошенка. Наприклад, він закликав скасувати заборону на виїзд екс-президента з України, бо це нібито може зашкодити статусу України як кандидата у члени ЄС (так принаймні це інтерпретували наближені до ЄС ЗМІ, хоча насправді коментар був більш нейтральним). На початку 2023 року Порошенко зустрічався з Ґалером для обговорення постачання танків в Україну, хоча рівень впливу обох учасників зустрічі на ці постачання є досить сумнівним.

Раніше Ґалер також був серед підписантів “відкритого листа” від депутатів Європарламенту, в якому вони висловлювали невдоволення антикорупційною політикою Володимира Зеленського (лист був на адресу голови фракції Слуг народу Давида Арахамії) і погрожували ризиком втрати макрофінансової допомоги від ЄС, а також безвізового режиму. Тоді депутати писали, що “не можуть не бачити, як деякі члени "Слуги народу" поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП" і додали, що ті самі члени партії не цураються "дружити з олігархами та "недоторканими" або публічно виступати за розрив зв'язків з ЄС”. Також Ґалер був в складі депутатів, які висловлювалися проти розпуску Конституційного суду.

Втрата контролю

Законопроект 5655 запроваджує низку новацій у сфері містобудування, які не подобаються місцевим органам самоврядування. Зокрема, йдеться про цифровізацію основних процедур, повʼязаних із будівництвом нових обʼєктів: отримання дозволів на початок робіт, перевірка документації, контроль за ходом будівництва тощо.

«Е-система дозволяє виключити чиновника з багатьох ключових процесів, – пояснював тоді заступник міністра інфраструктури, а нині глава Держагентства з відновлення Мустафа Найєм. – Де це можливо, вона видає рішення автоматично на підставі наявності необхідних документів та порівняння даних у реєстрах. Окрім того, реформа децентралізує здійснення містобудівного контролю: тепер його може здійснювати місцева влада, а також приватні структури. Галузь стане більш відкритою, ринковою, стосунки між державою та гравцями на ринку – більш клієнтоорієнтованими. Водночас відповідальність за незаконне будівництво значно підвищена».

Міським головам не подобається втрата контролю над тіньовими процесами у будівництві в ручном режимі, а також відповідальність, яку місцеве самоврядування буде нести за неконтрольовані самобуди. У багатьох містах немає генпланів розвитку, що дозволяє розподіляти ділянки і дозволи між “своїми” без врахування потреб громади в інфраструктурі. Найбільшим опонентом реформи 5655 є Асоціація міст України, де головує Кличко (Київ живе за генпланом 1997 року). Асоціація регулярно критикує документ і підтримує публічну дискусію щодо негативних наслідків його впровадження. Натомість, інші об’єднання місцевого самоврядування законопроект підтримали.

Активне включення європарламентарів у вирішення питань внутрішнього порядку денного в Україні може свідчити про те, що ресурси для протистояння змінам всередині країни у опонентів реформи містобудування вичерпалися. Для Віталія Кличка потреба у тактичній перемозі в цьому питанні є частиною більшого політичного протистояння з Офісом Президента, який намагається усунути мера від неефективного, на думку Банкової, управління містом. Частиною такого протистояння була, зокрема, історія з перевіркою укриттів в столиці.

Інші міські голови, наприклад, обласних центрів, також підтримують Кличка переважно з політичних мотивів. Адже ніхто не хоче втрачати вплив передусім на фінансові потоки в межах своєї громади (офіційно - “відкочування реформи децентралізації”). Натомість будь-які антикорупційні розслідування про розтрату коштів громадян тут же оголошуються політичним тиском.

Залучення євродепутатів має надати протистоянню глобального міжнародного значення, де “тиск на місцеве самоврядування” “поставить під загрозу європейські перспективи України”. Питання лише в тому, чи розуміють європарламентарі, що окремі політичні гравці в Україні використовують їх у боротьбі за фінансові потоки, спираючись виключно на свою репутацію спортивних досягнень 20-річної давнини.