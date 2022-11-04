РФ развернула заградительные отряды, угрожающие расстрелом при отступлении - разведка Британии

Российские оккупанты развернули заградительные отряды из-за низкого морального состояния солдат и угрожают расстреливать дезертиров.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что из-за нежелания воевать российские силы, вероятно, начали разворачивать отряды, угрожающие расстреливать отступающих солдат, чтобы принудить последних к наступлению. Подобная тактика использовалась российским войском в предыдущих конфликтах.

В разведке сообщили, что в последнее время российские генералы, вероятно, хотят, чтобы их командиры применили оружие против дезертиров, в том числе позволили стрелять в нарушителей после предупреждения.

"Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее разведка Британии сообщила, что армия страны-агрессора РФ планирует продвигаться на территории Украины на 30 км или даже больше в день.