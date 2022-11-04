РФ розгорнула загороджувальні загони, що погрожують розстрілом при відступі - розвідка Британії

Російські окупанти розгорнули загороджувальні загони через низький моральний стан солдатів та погрожують розстрілювати дезертирів.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що через небажання воювати російські сили, ймовірно, почали розгортати загони, які погрожують розстрілювати солдатів, що відступають, щоб примусити останніх до наступу. Подібна тактика використовувалася російським військом у попередніх конфліктах.

У розвідці повідомили, що останнім часом російські генерали, ймовірно, хочуть, щоб їхні командири застосували зброю проти дезертирів, у тому числі й дозволили стріляти у порушників після попередження.

"Тактика розстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух та недисциплінованість російських військ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомила, що армія країни-агресора РФ планує просуватися на території України на 30 км або навіть більше на день.