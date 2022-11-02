Розвідка Британії повідомила про плани окупантів щодо інтенсивності захоплення українських територій

Армія країни-агресора РФ планує просуватися на території України на 30 км або навіть більше на день.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин 23 жовтня заявив, що сили "Вагнера" наступають на 100-200 метрів на день, що, за його словами, є "нормальним явищем для сучасної війни".

У розвідці зауважують, що Пригожин намагається підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки.

"Відповідно до їхніх військової доктрини, російські сили планують просуватися на 30 км або більше на день. У лютому російські війська планували протягом місяця просунутися через Україну на 1000 км", - зазначають у розвідці.

Там нагадують, що у вересні під час контрнаступу на Харківщині українські війська просувалися на понад 20 км на день.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що засновник приватної військової кампанії “Вагнер” Євген Пригожин масово вербує в’язнів із російських тюрем із ВІЛ та гепатитом С для подальшого їхнього залучення до будівництва системи оборонних укріплень на Донбасі.