Разведка Британии сообщила о планах оккупантов по интенсивности захвата украинских территорий

Армия страны-агрессора РФ планирует продвигаться по территории Украины на 30 км или даже больше в день.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин 23 октября заявил, что силы "Вагнера" наступают на 100-200 метров в день, что, по его словам, "нормальное явление для современной войны".

В разведке отмечается, что Пригожин пытается повысить свой авторитет в напряженной российской системе национальной безопасности.

"В соответствии с их военной доктриной, российские силы планируют продвигаться на 30 км или больше в день. В феврале российские войска планировали в течение месяца продвинуться через Украину на 1000 км", - отмечают в разведке.

Там напоминают, что в сентябре во время контрнаступления на Харьковщине украинские войска продвигались более чем на 20 км в день.

Ранее в разведке Британии сообщалось, что основатель частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин массово вербует узников из российских тюрем с ВИЧ и гепатитом С для дальнейшего их привлечения к строительству системы оборонных укреплений на Донбассе.