Россия контрабандой получила оружие из Ирака, — The Guardian

Россия использует контрабандные противотанковые ракеты, РСЗО и реактивные гранаты из Ирака в войне с Украиной. Боеприпасы и технику из Ирака РФ получает с помощью иранских сетей контрабанды оружия.

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иракские группировки и источники в региональной разведке.

По словам собеседника издания, РФ получила ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300. Иран также "вернул" в РФ российский комплекс С-300.

Как сообщается, РПГ и противотанковые ракеты, которыми владела группировка "Хашд аш-Шааби", 26 марта доставили из Ирака в Иран через пограничный переход Саламджа.

По данным источников The Guardian, там оружие получили иранские военные и доставили в Россию по Каспийскому морю в Астрахань.

"Нам все равно, куда пойдет тяжелое вооружение. Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", — сказал один из источников в "Хашд аш-Шааби".

Отметим, что санкции против России, введенные из-за вторжения в Украину, включают запрет на поставки товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.