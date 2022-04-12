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Россия контрабандой получила оружие из Ирака, — The Guardian
Россия использует контрабандные противотанковые ракеты, РСЗО и реактивные гранаты из Ирака в войне с Украиной. Боеприпасы и технику из Ирака РФ получает с помощью иранских сетей контрабанды оружия.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иракские группировки и источники в региональной разведке.
По словам собеседника издания, РФ получила ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300. Иран также "вернул" в РФ российский комплекс С-300.
Как сообщается, РПГ и противотанковые ракеты, которыми владела группировка "Хашд аш-Шааби", 26 марта доставили из Ирака в Иран через пограничный переход Саламджа.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным источников The Guardian, там оружие получили иранские военные и доставили в Россию по Каспийскому морю в Астрахань.
"Нам все равно, куда пойдет тяжелое вооружение. Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", — сказал один из источников в "Хашд аш-Шааби".
Отметим, что санкции против России, введенные из-за вторжения в Украину, включают запрет на поставки товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.