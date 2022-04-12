Росія контрабандою отримала зброю з Іраку, — The Guardian

Росія використовує контрабандні протитанкові ракети, РСЗВ та реактивні гранати з Іраку у війні з Україною. Боєприпаси та техніку з Іраку РФ отримує за допомогою іранських мереж контрабанди зброї.

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Про це повідомляє The Guardian з посиланням на іракські угруповання та джерела у регіональній розвідці.

За словами співрозмовника, РФ отримала ракетний комплекс Bavar 373 іранського виробництва, схожий на російський С-300. Іран також "повернув" до РФ російський комплекс С-300.

Як повідомляється, РПГ та протитанкові ракети, якими володіло угруповання "Хашд аш-Шаабі", 26 березня доставили з Іраку до Ірану через прикордонний перехід Саламджа.

За даними джерел The Guardian, там зброю отримали іранські військові і доставили в Росію Каспійським морем в Астрахань.

"Нам все одно, куди піде важке озброєння. Все, що спрямоване проти США, робить нас щасливими", — сказав один із джерел у "Хашд аш-Шаабі".

Зазначимо, що санкції проти Росії, запроваджені через вторгнення в Україну, включають заборону на постачання товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.