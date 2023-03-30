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Политика
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Россия хочет использовать Молдову против Украины - Санду

Санду, Молдова
Фото: пресс-служба Майи Санду

Президент Молдовы обвинила РФ в намерениях использовать государство так же, как и Беларусь.

Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на слова Майи Санду в эфире программы Puncte de reflecție на телеканале Vocea Basarabiei.

"Попытки РФ подорвать, свергнуть власть, и у нас есть доказательства. Понятно, что Россия пытается установить в Кишиневе пророссийскую власть, чтобы использовать Молдову против Украины, как это происходит, например, в случае с Беларусью", - ответила президент на вопрос о гибридных атаках.

Она напомнила о недавнем заявлении Владимира Путина, когда он сообщил, что намерен разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

"Именно это Россия хочет сделать и в случае с Молдовой. Однако сегодня в Молдове есть независимая власть, избранная ее гражданами, которая работает на благо граждан и Молдовы, поэтому ее нельзя использовать так, как использовали бы пророссийское руководство", - заявила Санду.

Напомним, что 27 марта в Молдове стартовали многонациональные военные учения JCET-2023 (Совместные комбинированные учения по обмену) с участием военнослужащих Румынии, Великобритании и США. Они продлятся до 7 апреля.