В Молдове начались военные учения с участием США и Британии

В Молдове стартовали многонациональные военные учения JCET-2023 (Общие комбинированные учения по обмену) с участием военнослужащих Румынии, Британии и США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Молдовы.

Учения JCET-2023 будут продолжаться с 27 марта по 7 апреля 2023 года. Основная цель тренировок – совместная подготовка и обмен опытом между бойцами молдавского, румынского, американского и британского спецотрядов, а также повышение уровня оперативного взаимодействия между участвующими контингентами.

По учебному плану, силовики выполнят передовые боевые стрельбы, десантирование с парашютом, тренировку в полевых условиях с выполнением конкретных задач. Joint Combined Exchange Training проходит в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год.

Жителей предупредили, что в течение следующих двух недель на дорогах могут замечать технику, двигающуюся из частей базирования в учебные центры, где будут проходить маневры.

Напомним, в марте 2023 года Пограничная полиция Молдовы в аэропорту задержала представителя российской частной военной компании "Вагнер". Установив личность мужчины, его решили не пускать в страну.

Молдавские журналисты-расследователи в сотрудничестве с изданиями других стран Европы и США выяснили план РФ по установлению контроля над Молдовой. СМИ удалось получить документ со стратегией превращения Молдовы в марионеточное государство. Отмечается, что этот документ был создан в 2021 году в том же департаменте, который готовил план поглощения Беларуси. Задачей Кремля было создать сеть лояльных общественных организаций, ограничить местные СМИ и расширить сферу влияния пророссийских медиа.

В феврале 2023 года президент Молдовы Мая Санду заявила о планах России совершить госпереворот в стране, в частности, с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой, которые маскировались под гражданских. Согласно плану, предполагалось проведение насильственных действий, нападений на государственные здания и захват заложников.

Впоследствии в стране начали отменять международные авиарейсы и применяли превентивные меры для избежания возможных провокаций со стороны РФ.