У Молдові розпочалися військові навчання за участі США і Британії

У Молдові стартували багатонаціональні військові навчання JCET-2023 (Спільні комбіновані навчання за обміном) за участі військовослужбовців Румунії, Британії та США. Повідомляє прес-служба Міністерства оборони Молдови.

Навчання JCET-2023 триватимуть з 27 березня по 7 квітня. Основна мета тренувань – це спільна підготовка та обмін досвідом між бійцями молдавського, румунського, американського та британського спецзагонів, а також підвищення рівня оперативної взаємодії між контингентами, що беруть участь.

За навчальним планом, силовики виконають передові бойові стрільби, десантування з парашутом, тренування в польових умовах із виконанням конкретних завдань. Joint Combined Exchange Training відбувається відповідно до плану підготовки Національної армії на 2023 рік.

Жителів попередили, що впродовж наступних двох тижнів на дорогах можуть помічати техніку, що рухається з частин базування у навчальні центри, де проходитимуть маневри.

Нагадаємо, у березня 2023 року Прикордонна поліція Молдови в аеропорту затримала представника російської приватної військової кампанії (ПВК) "Вагнер". Встановивши особу чоловіка, його вирішили не пускати до країни.

Молдовські журналісти-розслідувачі у співпраці з виданнями інших країн Європи і США з’ясували про план РФ по встановленню контролю над Молдовою. ЗМІ вдалося отримати документ із стратегією щодо перетворення Молдови на маріонеткову державу. Зазначається, що цей документ був створений у 2021 році у тому ж самому департаменті, який готував план поглинання Білорусі. Завданням Кремля було створити мережу лояльних до себе громадських організацій, обмежити місцеві ЗМІ та розширити сферу впливу проросійських медіа.

У лютому 2023 року президент Молдови Мая Санду заявила про плани Росії здійснити держпереворот у країні, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою, які б маскувалися під цивільних. Згідно плану, передбачалися проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників.

Згодом в країні почали скасовувати міжнародні авіарейси та застосовували превентивні заходи для уникнення можливих провокацій зі сторони РФ.