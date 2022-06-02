Сеть ресторанов Tarantino Family опровергает обвинения в якобы связях с РФ

Сеть ресторанов Tarantino Family опровергает обвинения в свой адрес, которые опубликовало издание "Украинская правда", где указано, что компания якобы "выводила деньги в РФ" и что владельцев сети ресторанов якобы "разоблачили" на противоправной деятельности. Об этом говорится в сообщении компании.

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Tarantino Family сообщает, что все обвинения в "связях с РФ", и отмыванием средств на территории России – безосновательны и имеют признаки недобросовестной конкуренции.

"В течение 30 и 31 мая 2022 года в головном офисе компании был проведен обыск без решения суда, на основании постановления руководителя Подольской окружной прокуратуры г. Киева Сергея Ходаковского, несмотря на то, что данное уголовное производство подследственно органам Службы безопасности Украины", — утверждают в Tarantino Family.

Как оказалось, никаких сведений и доказательств противоправной деятельности сети ресторанов и ее владельцев не обнаружили.

"Вместе с тем, в нашем офисе изъята почти вся компьютерная техника, личные деньги людей, которые в тот момент находились в помещении и документацию по основной деятельности наших ресторанов", — подчеркивают в компании.

По информации Tarantino Family, в последнее время, работники Подольской окружной прокуратуры Киева под руководством Сергея Ходаковского совершают аналогичные обыски на основании его постановлений, без решения суда, в отношении других представителей крупного бизнеса в Киеве.

В Tarantino Family заявили, что решительно отрицают все обвинения в свой адрес и считает данное событие "обычным проявлением злоупотребления служебным положением со стороны отдельных правоохранительных органов с целью давления на бизнес".

"В последнее время против нас ведется целенаправленная информационная кампания. Года 2-3 назад наши конкуренты совершали "вбросы" с похожей риторикой – о том, что мы якобы ведем бизнес в РФ. Тогда к нам тоже приходили правоохранители, но никаких фактов в подтверждение этих обвинений также не обнаружено", — рассказали в пресс-службе сети.

В Tarantino Family добавили, что с начала вторжения России в Украину рестораны сети самостоятельно кормили военных Вооруженных сил Украины, терробороны, волонтеров и обычных граждан, оказавшихся в затруднительном положении.

"Всего мы приготовили более 1 млн обедов с начала войны и потратили на это более 25 млн гривен. Мы не афишировали то, что помогаем с питанием, потому что делали это с целью реальной помощи, а не пиара. Но возникла ситуация, при которой мы вынуждены обнародовать этот факт – поскольку нанесен существенный вред нашей репутации", — подытожили в Tarantino Family.

Tarantino Family опубликовала документы, доказывающие волонтерскую деятельность сети ресторанов.

Сеть обратилась к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с целью "принятия неотложных мер реагирования по данной ситуации".