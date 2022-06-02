Мережа ресторанів Tarantino Family спростовує звинувачення у зв'язках з РФ

Мережа ресторанів Tarantino Family спростовує звинувачення на свою адресу, які опублікувало видання "Українська правда", де зазначено, що компанія нібито "виводила гроші в РФ" і що власників мережі ресторанів нібито "викрили" протиправну діяльність. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Tarantino Family повідомляє, що всі звинувачення у "зв'язках з РФ" і відмиванням коштів на території Росії - безпідставні і мають ознаки недобросовісної конкуренції.

"Протягом 30 та 31 травня 2022 року в головному офісі компанії було проведено обшук без рішення суду, на підставі ухвали керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва Сергія Ходаковського, незважаючи на те, що дане кримінальне провадження підслідне органам Служби безпеки України", — стверджують у Tarantino Family.

Як виявилося, жодних відомостей та доказів протиправної діяльності мережі ресторанів та її власників не виявили.

"Водночас, у нашому офісі вилучено майже всю комп'ютерну техніку, особисті гроші людей, які в той момент перебували в приміщенні та документацію з основної діяльності наших ресторанів", — наголошують у компанії.

За інформацією Tarantino Family, останнім часом працівники Подільської окружної прокуратури Києва під керівництвом Сергія Ходаковського здійснюють аналогічні обшуки на підставі його ухвал, без рішення суду, щодо інших представників великого бізнесу в Києві.

У Tarantino Family заявили, що рішуче заперечують усі звинувачення на свою адресу та вважає цю подію "звичайним проявом зловживання службовим становищем з боку окремих правоохоронних органів з метою тиску на бізнес".

"Останнім часом проти нас ведеться цілеспрямована інформаційна кампанія. Року 2-3 тому наші конкуренти робили "вкидання" зі схожою риторикою - про те, що ми нібито ведемо бізнес у РФ. Тоді до нас теж приходили правоохоронці, але жодних фактів на підтвердження цих звинувачень також не виявлено", - розповіли у прес-службі мережі.

У Tarantino Family додали, що з початку вторгнення Росії в Україну ресторани мережі самостійно годували військових Збройних сил України, тероборони, волонтерів та звичайних громадян, які опинилися у скрутному становищі.

"Всього ми приготували понад 1 млн обідів з початку війни і витратили на це понад 25 млн гривень. Ми не афішували те, що допомагаємо з харчуванням, тому що робили це з метою реальної допомоги, а не піару. Але виникла ситуація, коли якої ми змушені оприлюднити цей факт - оскільки завдано істотної шкоди нашій репутації", - підсумували Tarantino Family.

Tarantino Family опублікувала документи, що доводять волонтерську діяльність мережі ресторанів.

Мережа звернулася до Генерального прокурора Ірини Венедиктової з метою "вжиття невідкладних заходів реагування щодо цієї ситуації".