"Слуга народа" проигрывает партии Порошенко в Киевском облсовете из-за проваленной региональной политики, - эксперт

Заместитель председателя ОП и куратор Киевской области от "Слуги народа" Алексей Кулеба проигрывает политическую войну в регионе "Европейской солидарности". Об этом свидетельствует информация о распаде фракции "Слуги народа" в Киевском облсовете и замена в руководстве облсовета ее представителя на представителя партии Порошенко.

Об этом сообщает политолог Светлана Кушнир.

"Новость о распаде фракции "слуг" в Киевском облсовете и грядущая смена руководства облсовета со "слуг народа" на "ЕС" свидетельствует о том, что провластная политическая сила проиграет регион Порошенко. Причем, проигрывает с треском. Ведь куратором региона является заместитель председателя ОП – Алексей Кулеба, еще недавно возглавлявший Киевскую ОГА" - пишет Кушнир.

По словам политолога, учитывая, что Алексей Кулеба отвечает за региональную политику в Офисе Президента – потеря стратегического центрального региона свидетельствует о больших проблемах в работе руководителя этого направления.

"Более того, "слуги" проиграют основному конкуренту – партии Порошенко. Это первый громкий провал Кулебы как главы региональной политики в ОП. Если слуги не удержат ситуацию в Киевской обларде, Кулеба может повторить опыт своего предшественника Тимошенко, потерявшего доверие Президента и отправленного в отставку", - резюмирует Кушнир.