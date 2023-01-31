«Слуга» Виталий Безгин выдал доверенность на депутата «Единой России» по поводу своего имущества в Крыму – СМИ

Народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета по организации государственной власти Виталий Безгин в 2020 году оформил доверенность в Крыму на депутата "Единой России" Галину Герасимову. Соответствующие документы опубликовало издание Цензор.НЕТ со ссылкой на пост главного редактора Юрия Бутусова.

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Издание отмечает, что народный депутат Украины Виталий Безгин родился и долго жил в Крыму до начала российской агрессии, но затем оккупированную территорию не посещал. Цензор.Нет получил материалы по его имущественным и родственным связям в оккупированном Крыму.

Согласно источникам,15 октября 2020 года Безгин выдал доверенность на распоряжение долей в недвижимом имуществе, а именно в квартире по адресу АР Крым, город Евпатория, улица "60 лет Октября", дом 26, кв. 160 на имя своей родной тети Герасимовой Галины Витальевны.

Согласно официальным данным РФ, Галина Герасимова на момент заключения доверенности и по сей день является депутатом государственного совета оккупационной администрации Крым от правящей путинской партии «Единая Россия» и занимает должность заместителя председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению: https://krym .er.ru/.../309de1ee-69fa-4fb9-83fc-5ee489d9bd0e .

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Статья 436-2. Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, отмечает издание.



Напомним, Безгин также является членом Временной следственной комиссии ВР по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины.