«Слуга» Віталій Безгін видав довіреність на депутата «Єдиної Росії» щодо свого майна в Криму – ЗМІ

Народний депутат України, Голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету з питань організації державної влади Віталій Безгін у 2020 році оформив довіреність у Криму на депутата "Єдиної Росії" Галину Герасімову. Відповідні документи опублікувало видання «Цензор.НЕТ» із посиланням на пост головного редактора Юрія Бутусова.

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Видання відзначає, що народний депутат України Віталій Безгін народився та тривалий час жив у Криму до початку російської агресії, але потім окуповану територію не відвідував. Цензор.Нет отримав матеріали щодо його майнових та родинних зв'язків в окупованому Криму.

Згідно з джерел, 15 жовтня 2020-го року Безгін видав довіреність на розпорядження часткою в нерухомому майні, а саме в квартирі за адресою АР Крим, місто Євпаторія, вулиця "60 років Жовтня", будинок 26, кв. 160 на ім’я своєї рідної тітки Герасимової Галини Віталіївни.

Згідно з офіційними даними РФ, Галина Герасімова на момент укладання довіреності та по цей день є депутатом державної ради окупаційної адміністрації Крим від правлячої путінської партії «Єдина Росія», та займає посаду заступника голови комітету з державного будівництва та місцевого самоврядування: https://krym.er.ru/.../309de1ee-69fa-4fb9-83fc-5ee489d9bd0e.

Співробітництво у будь-яких формах з державними зрадниками та російською агентурою під час війни неприпустимо для громадян України. Це порушення закону:

Стаття 111-1. Колабораційна діяльність - встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України;

Стаття 436-2. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, відзначає видання.



Нагадаємо, Безгін також є членом Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України.