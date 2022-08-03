СНБО должен наложить санкции на 1xBet, а КРАИЛ нужно переизбирать, - Макарук

Совет национальной безопасности и обороны Украины должен наложить санкции на российского букмекера 1xBet, который "прорвался" в Украину, а Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, которая выдала лицензии букмекеру - переизбрать.

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Об этом заявил спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук в интервью изданию Gaming Capital.

От имени сообщества он потребовал внести связанных со скандалом людей и компании в санкционные списки, а следом за этим - лишить лицензий

"Поскольку они могут находиться под санкциями, но иметь лицензию в Украине. Это некий нонсенс. И дальнейшая пролонгация этих санкций, в том числе на европейский рынок", – отметил Михаил Макарук.

По его словам, СНБО до сих пор не "сказал свое слово" в скандале с выдачей лицензий российской букмекерской конторе на работу в Украине. По мнению Макарука, это необходимо сделать – загнать все юридические и физические лица 1xBet под санкции – чтобы другой российский бизнес "не лез" в Украину.

В то же время исходя из того, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей беспрепятственно предоставила в разгар войны две лицензии российскому букмекеру на работу в Украине, Макарук считает, что состав Комиссии должен быть переизбран.

Напомним, в июле 2022 года всего за неделю более 26 тысяч украинцев подписали петицию к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием запретить деятельность 1xBet в Украине. Пока петиция находится на рассмотрении у президента и ожидает его реакции.