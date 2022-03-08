Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Соцвыплаты в Украине можно оформить без обращения в органы соцзащиты и получить в Ощадбанке без счета в нем - Шмыгаль

Соцвыплаты в Украине можно оформить без обращения в органы соцзащиты и получить в Ощадбанке без счета в нем - Шмыгаль

Правительство приняло решение о предоставлении социальной помощи без необходимости обращаться в органы социальной защиты, а выплаты будут осуществлены Министерством социальной политики через Ощадбанк, даже если у получателей открыты счета в других банках.

8 марта правительство приняло решение, что помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям с тяжелыми заболеваниями, выплаты внутриперемещенным лицам будут продолжены без необходимости обращаться в органы соцзащиты. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Второе важное направление: льготы и субсидии. Правительство изменило порядок их начисления. В случае если местные органы соцзащиты не смогут выполнять свои функции, все выплаты будут осуществлены непосредственно Министерством социальной политики через Ощадбанк, даже если у получателей открыты счета в других банках.