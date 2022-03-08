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Соцвиплати в Україні можна оформити без необхідності звертатися до соцзахисту та отримати в Ощадбанку без рахунку у ньому - Шмигаль

Соцвиплати в Україні можна оформити без необхідності звертатися до соцзахисту та отримати в Ощадбанку без рахунку у ньому - Шмигаль

Уряд ухвалив рішення про надання соціальної допомоги без необхідності звертатися до органів соціального захисту, а виплати будуть здійснені Міністерством соціальної політики через Ощадбанк, навіть якщо в отримувачів відкриті рахунки в інших банках.

8 березня уряд ухвалив рішення, що допомога малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, дітям з тяжкими захворюваннями, виплати внутрішньо переміщеним особам будуть продовжені без необхідності звертатися до органів соцзахисту. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Другий важливий напрям: пільги та субсидії. Уряд змінив порядок їх нарахування. У разі, якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, всі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через Ощадбанк, навіть якщо в отримувачів відкриті рахунки в інших банках.