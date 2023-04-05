Шойгу активизировал ядерный шантаж: в ISW объяснили, с чем это связано

Кремль пытается использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать западную военную помощь Украине перед ее запланированным контрнаступлением. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 4 апреля.

Как отметили аналитики, министр обороны РФ Сергей Шойгу оправдал решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвинив НАТО в активизации боевой подготовки и разведки у границ России и Беларуси, а также заявив, что Запад виновен в эскалации войны в Украине, поскольку предоставляет стране дополнительную военную помощь.

"Шойгу усилил российские ядерные угрозы, заявив, что Беларусь имеет ядерные штурмовики и ядерные ракеты "Искандер-М". Шойгу также заявил, что 3 апреля белорусские ракетные войска начали обучение в России работе с комплексами "Искандер-М", в том числе с применением тактического ядерного оружия", – говорится в отчете.

В ISW отметили, что выступления российского министра обороны не содержат новых данных по белорусским учениям и являются частью информационной операции.

"Оживление риторики ядерного шантажа Шойгу совпадает с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом помощи Украине от США", – пишут аналитики.

При этом ISW продолжает оценивать, что риск ядерной эскалации остается очень низким, и что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на реалии боевых действий в Украине.

Кроме того, развернутое Кремлем ядерное оружие в Беларуси почти наверняка останется под контролем российского персонала, который там постоянно дислоцируется.

Другие ключевые выводы ISW по итогам 4 апреля: