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Шойгу активизировал ядерный шантаж: в ISW объяснили, с чем это связано
Кремль пытается использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать западную военную помощь Украине перед ее запланированным контрнаступлением. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 4 апреля.
Как отметили аналитики, министр обороны РФ Сергей Шойгу оправдал решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвинив НАТО в активизации боевой подготовки и разведки у границ России и Беларуси, а также заявив, что Запад виновен в эскалации войны в Украине, поскольку предоставляет стране дополнительную военную помощь.
"Шойгу усилил российские ядерные угрозы, заявив, что Беларусь имеет ядерные штурмовики и ядерные ракеты "Искандер-М". Шойгу также заявил, что 3 апреля белорусские ракетные войска начали обучение в России работе с комплексами "Искандер-М", в том числе с применением тактического ядерного оружия", – говорится в отчете.
В ISW отметили, что выступления российского министра обороны не содержат новых данных по белорусским учениям и являются частью информационной операции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Оживление риторики ядерного шантажа Шойгу совпадает с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом помощи Украине от США", – пишут аналитики.
При этом ISW продолжает оценивать, что риск ядерной эскалации остается очень низким, и что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на реалии боевых действий в Украине.
Кроме того, развернутое Кремлем ядерное оружие в Беларуси почти наверняка останется под контролем российского персонала, который там постоянно дислоцируется.
Другие ключевые выводы ISW по итогам 4 апреля:
- Кремль, вероятно, попытается принудить Беларусь к дальнейшей интеграции в Союзное государство, когда президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретятся в Москве 5 и 6 апреля.
- Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, скорее всего, считает, что убийство российского пропагандиста Максима Фомина частично направлено против него самого.
- Власти РФ продолжают пытаться заверить российскую общественность, что война в Украине не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий.
- Кремль, вероятно, пытается переложить больше ответственности за развитие российской промышленности на региональные органы, чтобы изолировать себя от возможной критики по ухудшению экономической ситуации в РФ.
- Российские оккупанты вели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная, а также продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на линии Авдеевка – Донецк.
- Захватчики продолжают готовиться к вероятному контрнаступлению Украины на южном направлении.