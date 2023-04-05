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Шойгу активізував ядерний шантаж: в ISW пояснили, з чим це повʼязано
Кремль намагається використовувати ядерні погрози, щоб стримати західну військову допомогу Україні перед її запланованим контрнаступом. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 4 квітня.
Як зазначили аналітики, міністр оборони РФ Сергій Шойгу виправдав рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувативши НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів Росії й Білорусі, а також заявивши, що Захід винен в ескалації війни в Україні, оскільки надає країні додаткову військову допомогу.
"Шойгу посилив наявні російські ядерні погрози, заявивши, що Білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети "Іскандер-М". Шойгу також заявив, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання в Росії роботі з комплексами "Іскандер-М", у тому числі із застосуванням тактичної ядерної зброї", – йдеться в звіті.
В ISW зауважили, що виступи російського міністра оборони не містять нових даних щодо білоруських навчань і є частиною інформаційної операції.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Пожвавлення риторики ядерного шантажу Шойгу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги Україні від США", – пишуть аналітики.
При цьому ISW продовжує оцінювати, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким, і що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд вплине на реалії бойові дії в Україні.
Крім того, розгорнута Кремлем ядерна зброя в Білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, який постійно там дислокується.
Інші ключові висновки ISW за підсумками 4 квітня:
- Кремль, ймовірно, спробує змусити Білорусь до подальшої інтеграції в Союзну державу, коли президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться в Москві 5 і 6 квітня.
- Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, швидше за все, вважає, що вбивство російського пропагандиста Максима Фоміна частково спрямоване проти нього самого.
- Кремль продовжує намагатися запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків.
- Кремль, імовірно, намагається перекласти більше відповідальності за розвиток російської промисловості на регіональні органи, щоб ізолювати себе від можливої критики щодо погіршення економічної ситуації в РФ.
- Російські окупанти вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна, а також продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на лінії фронту Авдіївка – Донецьк.
- Загарбники продовжують готуватися до ймовірного контрнаступу України на південному напрямку.