Шойгу активізував ядерний шантаж: в ISW пояснили, з чим це повʼязано

Кремль намагається використовувати ядерні погрози, щоб стримати західну військову допомогу Україні перед її запланованим контрнаступом. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 4 квітня.

Як зазначили аналітики, міністр оборони РФ Сергій Шойгу виправдав рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувативши НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів Росії й Білорусі, а також заявивши, що Захід винен в ескалації війни в Україні, оскільки надає країні додаткову військову допомогу.

"Шойгу посилив наявні російські ядерні погрози, заявивши, що Білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети "Іскандер-М". Шойгу також заявив, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання в Росії роботі з комплексами "Іскандер-М", у тому числі із застосуванням тактичної ядерної зброї", – йдеться в звіті.

В ISW зауважили, що виступи російського міністра оборони не містять нових даних щодо білоруських навчань і є частиною інформаційної операції.

"Пожвавлення риторики ядерного шантажу Шойгу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги Україні від США", – пишуть аналітики.

При цьому ISW продовжує оцінювати, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким, і що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд вплине на реалії бойові дії в Україні.

Крім того, розгорнута Кремлем ядерна зброя в Білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, який постійно там дислокується.

Інші ключові висновки ISW за підсумками 4 квітня: