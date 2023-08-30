Шоу с колл-центрами, удобные голосования и криминальный шлейф. Что объединяет Николая Тищенко и депутата облсовета Мешкова

Запрос гражданского общества на вступление в ЕС и НАТО столкнулся с месседжем западных стран по выполнению «домашнего задания» Украиной по преодолению коррупции и привлечению виновных в таких правонарушениях к ответственности. И власти и чиновникам уже давно нужно понять, что действовать они могут исключительно в пределах их полномочий. Именно с этого начинается порядок и законность.

Однако, несмотря на "домашнее задание" и всю важность стратегического движения Украины в ЕС, далеко не все "слуги народа" помогают стране двигаться в Европу. Часто происходит наоборот.

Перечислять можно долго: мутные государственные закупки, незаконные выезды нардепов за границу. Есть и такие нардепы, которые предпочитают действовать на местном уровне.

В конце июля народный депутат Украины Николай Тищенко отметился организацией «выездных мероприятий» своей ВСК по местам нахождения колцентров. Тогда нардеп объявил, мол, эти колцентры работают на Россию и вообще – враги. Казалось, Тищенко объявил таким колцентрам войну.

31 июля 2023 года, на помощь народный избранник позвал как правоохранителей, так и ребят спортивного телосложения, которых в народе называют «титушками». Среди них, на камерах наблюдения был замечен и Алексей Мешкова, ныне являющийся депутатом Киевского областного совета и за которым тянется давний «шлейф» криминального «титушкового» прошлого.

Многих удивила подобная активность депутатов, ведь если прочесть перечень полномочий, которыми наделены как народные депутаты, так и депутаты областных советов, то там не удастся найти «функцию силового мероприятия в офисы».

Однако через несколько дней некоторые моменты "крестового похода" Тищенко и Мешкова стали более понятны. В сети появились десятки записанных телефонных разговоров, на которых слышно как мужчина с голосом и спецификой общения Тищенко, выставляет «расценки» за то, как он сначала устроит шоу, а затем закроет глаза на такой бизнес.

На других записях человек с голосом, похожим на Мешкова, представляясь как «неравнодушный гражданин», сообщает правоохранителям о том, куда бегут работники такого колцентра. Вряд ли такое "партнерство" является искренней попыткой навести порядок в стране. Это больше похоже на банальный рэкет, но с мандатом депутата.

И если прошлое Николая Тищенко уже хорошо известно широкой публике, то внимания на таких персонажей, как Мешков пока обращают меньше. А зря, ведь он тоже депутат, народный избранник.

Политическая карьера

В 2020 году в составе так называемой группы Дубинского Алексей Мешков получил мандат депутата Киевского областного совета, пройдя по списку «Слуги народа». В облсовете он является членом комиссии по бюджету и финансам.

Отношение Мешкова к группе Дубинского говорит и о ценностях, которые исповедовал новоизбранный депутат областного совета.

Например, Алексей Мешков « воздержался» при голосовании за внесение изменений в Схему планирования Киевщины. Тогда это привело к тому, что позволило застройщикам продолжить строительство столичного Беличанского леса. Движение «Честно» отмечало , что это голосование было очень показательным.

Похоже, что базисом деятельности Мешкова в течение всего срока депутатских полномочий является поиск того, как может быть использован мандат в своих интересах.

Предложения по «решению вопросов» для бизнеса не ограничиваются голосованием в областном совете по тому или иному вопросу. Декларируя свою причастность к правящей силе, господин Мешков, похоже, предлагает решение вопросов как в прокуратуре, так и в других учреждениях.

Ранее он, демонстрируя свои возможности, ссылался на Юрия Аристова как на своего «политического отца» (в свое время их обоих застукали на нарушении карантина во время эпидемии наводнения), а в последнее время был причислен к «силовому крылу» депутата Тищенко, который стал новым влиятельным. партнером для Мешкова.

Можно предположить, что именно "шоу" Николая Тищенко и нуждалось в организаторских способностях Мешкова - настичь молодых людей для проверки колцентров. Из аудиозаписей становится ясно, что с этой ролью Мешков справился.

Возможность использовать мандат депутата и влияние своих партнеров в сомнительных схемах позволяет система ценностей, а скорее ее отсутствие, сформированная предыдущим опытом и жизненным путем такого избранника.

Уголовный шлейф

А между тем за фасадом вроде бы уважаемого человека, депутата облсовета, стоит не очень почтенное прошлое.

В СМИ до сих пор можно встретить публикации, проиллюстрированные акциями к которым привлекали титушек. На некоторых из них можно заметить и Мешкова, который в спортивной форме, вместе с другими печально известными «титушками» принимает участие в рейдерских захватах предприятий, а также в «массовке» на судебных заседаниях.

Мешков также фигурировал в деле о похищении человека, где в составе группы он действовал в интересах заказчика преступления. В июле 2019 года Мешков, по данным журналистов, предстал в роли обвиняемого в Голосеевском районном суде Киева в рамках уголовного производства 12019100000000747 по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека.

Несмотря на то, что подозреваемый своей вины не возражал, дело закрыли в связи с истечением сроков привлечения к ответственности. Показательно то, что так долго расследовавший дело следователь уже очень скоро был пойман на взятке.

В июле 2019 года депутат Киевского областного совета на своей странице в Фейсбук разместил интересный пост о честности и достойном жизненном пути, и о «ложной информации об обысках у честного человека».

Однако уже через несколько дней страница Мешкова в Facebook почему-то была закрыта для посторонних глаз.

К сожалению, кроме скандальных сведений трудно найти что-то о полезных и нужных инициативах как Мешкова, так и его "старшего" коллеги Тищенко. И что самое печальное - таким "деятелям" все сходит с рук. И это происходит в то время, когда у Украины есть исторический шанс построить действительно правовое государство, но для этого нужно, чтобы доказательство вины и наказание для подобных персонажей стало по-настоящему неотвратимым.