“Шоу” з кол-центрами, зручні голосування та кримінальний шлейф. Що обʼєднує Миколу Тищенка та депутата облради Мешкова

Запит громадянського суспільства на вступ до ЄС та НАТО зіткнувся з меседжем західних країн щодо виконання «домашнього завдання» Україною щодо подолання корупції та притягнення винних у таких правопорушеннях до відповідальності. І владі та чиновникам вже давно потрібно усвідомити, що діяти вони можуть виключно в межах їх повноважень. Саме з цього починається порядок та законність.

Однак попри "домашнє завдання" і всю важливість стратегічного руху України в ЄС, далеко не всі "слуги народу" допомагають країні рухатися до Європи. Часто відбувається навпаки.

Перераховувати можна довго: мутні державні закупівлі, незаконні виїзди нардепів за кордон. Є й такі нардепи, котрі воліють діяти на місцевому рівні.

В кінці липня народний депутат України Микола Тищенко відзначився організацією «виїзних заходів» за адресами колцентрів. Тоді нардеп оголосив, мовляв, ці колцентри працюють на Росію і взагалі - вороги. Здавалося, що Тищенко оголосив таким колцентрам війну.

31 липня 2023 року, на допомогу собі народний обранець покликав як правоохоронців, так і хлопців спортивної статури, яких в народі називають «тітушками». Серед них, на камерах спостереження був помічений і Олексій Мешкова, який нині є депутатом Київської обласної ради та за яким тягнеться давній «шлейф» кримінального «тітушкового» минулого.

Багатьох здивувала подібна активність депутатів, адже якщо прочитати перелік повноважень, якими наділені як народні депутати, так і депутати обласних рад, то там не вдасться знайти «функції силового заходу в офіси».

Однак через кілька днів деякі моменти "хрестового походу" Тищенка та Мешкова стали більш зрозумілими. В мережі зʼявилися десятки записаних телефонних розмов, на яких чутно як чоловік із голосом і специфікою спілкування Тищенка, виставляє «розцінки» за те, як він спочатку влаштує «шоу», а потім «закриє очі» на такий бізнес.

На інших записах людина з голосом, схожим на Мешкова, представляючись як «небайдужий громадянин» повідомляє правоохоронців про те, куди тікають працівники такого колцентру. Навряд чи таке "партнерство"є щирою спробою навести лад в країні. Це більше схоже на банальний рекет, але з мандатом депутата.

І якщо минуле Миколи Тищенка вже добре відоме широкому загалу,то уваги на таких персонажів, як Мешков поки звертають менше. А дарма, адже він також депутат, народний обранець.

Політична кар’єра

В 2020 році в складі так званої групи Дубинського Олексій Мешков отримав мандат депутата Київської обласної ради, пройшовши за списком «Слуги народу». В облраді він є членом комісії з питань бюджету та фінансів.

Стосунок Мешкова до групи Дубінського говорить і про цінності, які сповідував новообранний депутат обласної ради.

Наприклад, Олексій Мешков «утримався» при голосуванні за внесення змін до Схеми планування Київщини. Тоді це призвело до того, що дозволило забудовникам продовжити забудову столичного Біличанського лісу. Рух «Чесно» наголошував, що це голосування було дуже показовим.

Схоже, що базисом діяльності Мешкова протягом всього строку депутатських повноважень є пошук того, як може бути використано мандат у власних інтересах.

Пропозиціїщодо «вирішення питань» для бізнесу не обмежуються голосуванням в обласній раді з того чи іншого питання. Декларуючи свою причетність до правлячої сили, пан Мешков, схоже, пропонує вирішення питань як в прокуратурі, так і в інших інституціях.

Раніше він, демонструючи свої можливості, посилався на Юрія Арістова як на свого «політичного батька» (свого часу їх обох застукали на порушенні карантину під час епідемії ковіду), а останнім часом був зарахований до «силового крила» депутата Тищенка, який став новим впливовим партнером для Мешкова.

Можна припустити, що саме "шоу" Миколи Тищенка і потребувало організаторських здібностей Мешкова - нагнати молодиків для перевірки колцентрів. З аудіозаписів стає ясно, що з цією роллю Мешков впорався.

Можливість використовувати мандат депутата та вплив своїх «партнерів» в сумнівних схемах дозволяє система цінностей, а скоріше її відсутність, сформована попереднім досвідом та життєвим шляхом такого обранця.

Кримінальний шлейф

А тим часом за фасадом начебто поважної людини, депутата облради, стоїть не дуже поважне минуле.

В ЗМІ й досі можна зустріти публікації, проілюстровані акціями до яких залучали тітушок. На деяких з них можна помітити й Мешкова, який у спортивній формі, разом з іншими сумнозвісними «тітушками» бере учать у рейдерських захопленнях підприємств, а також у «масовці» на судових засіданнях.

Мешков також фігурував у справі про викрадення людини, де в складі групи він діяв в інтересах замовника злочину. В липні 2019 року Мешков, за даними журналістів, постав у ролі обвинуваченого у Голосіївському районному суді Києва в рамках кримінального провадження 12019100000000747 за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини, скоєне групою осіб.

Незважаючи на те, що підозрюваний своєї вини не заперечував, справу закрили у зв’язку із закінченням строків притягнення до відповідальності. Показовим є те, що слідчий, який так довго розслідував справу, вже дуже скоро був спійманий на хабарі.

В липні 2019 року депутат Київської обласної ради на своїй сторінці в Фейсбук розмістив цікавий пост про чесність та достойний життєвий шлях, та про «неправдиву інформацію про обшуки у чесної людини».

Однак вже через кілька днів сторінка Мешкова у Фейсбуці чомусь була закрита для сторонніх очей.

На жаль, окрім скандальних відомостей важко віднайти щось про корисні та потрібні ініціативи як Мешкова, так і його “старшого” колеги Тищенка. І що найсумніше - таким “діячам” усе сходить з рук. І це відбувається в той час, коли в України є історичний шанс побудувати справді правову державу, але для цього потрібно щоб доведення провини і покарання для подібних персонажів стало по-справжньому невідворотним.