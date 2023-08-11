Спецоперации СБУ на Черном море оказали максимальный эффект. РФ потеряла миллиарды, - эксперт

Атаки надводных дронов, которые СБУ провела в Новороссийске и Керченском проливе, кардинально изменили ситуацию в море.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

"Эта спецоперация СБУ дала максимальный эффект. РФ потеряла миллиарды из-за задержки или отмены грузовых перевозок. Морские российские терминалы на берегу Азовского моря прекратили принимать зерно от поставщиков из-за заполнения хранилищ. Образовались очереди из поездов, которые не могут разгрузиться. Повысилась и цена на страхование кораблей , – подчеркивает эксперт.

Голобуцкий отмечает, что россияне, желавшие экономически заблокировать Украину, сами оказались в аналогичной ситуации.

"По данным издания Bloomberg, зерновые перевозки из РФ по Азовскому морю фактически прекратились. Изменилась и военная ситуация: чтобы не стать новыми целями, российские военные корабли вынуждены проводить постоянные маневры", – акцентирует эксперт.

"Пафосные разговоры о "великом морском государстве", так любящие вести российские имперцы, столкнулись с украинской разработкой Службы в виде морских дронов. Шанс для Украины победить более многочисленного врага именно в применении подобных разработок, которые меняют ситуацию в войне и переносят ее на территорию россии", - резюмирует политолог.

Напомним, ранее были проведены две успешные атаки надводными дронами Службы Безопасности Украины. Был поражен большой десантный корабль в Новороссийской бухте и нефтяной танкер в украинских водах у Керченского пролива.