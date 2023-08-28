Спецоперации СБУ в Крыму и РФ подрывают боевой потенциал врага и оказывают значительное влияние на ход войны, - эксперт

"Хлопки" от СБУ в РФ и оккупированном Крыму уже стали обыденной реальностью и оказывают большое влияние на ход войны.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

В качестве примера он приводит две последние спецоперации военной контрразведки СБУ: удачные удары по составу в Крыму и аэродрому в Курске.

"Спецоперации СБУ в Крыму и РФ подрывают боевой потенциал РФ и оказывают значительное влияние на ход войны. В РФ больше нет безопасных мест, а Крым становится полем боя, где в прямом смысле горит земля под ногами оккупантов", - подчеркивает Голобуцкий.

По мнению эксперта, последние удары имели важное военное значение.

"Уничтожение состава боеприпасов в оккупированном Крыму, уменьшает их доставку на фронт и значительно усложняет логистику врага. Россияне вынуждены еще дальше отодвигать свои склады. Удар по аэродрому в Курске демонстрирует, что РФ не может там безопасно держать военные самолеты. Кроме того, поражены системы ПВО, которые чрезвычайно ценны в нынешних условиях", - акцентирует политолог.

"Начиная с февраля прошлого года подразделения СБУ уже уничтожили техники врага более чем на полтора миллиарда долларов. И этот опыт нужно перенимать другим военным", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что военная контрразведка СБУ провела две успешные операции. В оккупированном Крыму был нанесен удар по 126 бригаде Черноморского флота РФ: поражен склад боеприпасов, десятки единиц техники и ликвидировано значительное количество личного состава врага.

На следующий день дроны СБУ нанесли удар по аэродрому в Курске : отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Также поражены радары комплекса С-300 и два "Панциря".