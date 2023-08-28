"Бавовни" від СБУ в РФ та окупованому Криму вже стали буденною реальністю і мають великий вплив на хід війни.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Як приклад, він наводить дві останні спецоперації військової контррозвідки СБУ: вдалі удари по складу в Криму та аеродрому в Курську.

"Спецоперації СБУ в Криму та РФ підривають бойовий потенціал РФ і мають значний вплив на хід війни. В РФ більше немає безпечних місць, а Крим стає полем бою, де в прямому сенсі горить земля під ногами окупантів", - підкреслює Голобуцький.

На думку експерта, останні удари мали важливе військове значення.

"Знищення складу боєприпасів в окупованому Криму, зменшує їх доставку на фронт та значно ускладнює логістику ворога. Росіяни змушені ще далі відсувати свої склади. Удар по аеродрому в Курську демонструє, що РФ не може там безпечно тримати військові літаки. Крім того, уражено системи ППО, які є надзвичайно цінними в нинішніх умовах", - акцентує політолог.

"Починаючи з лютого минулого року підрозділи СБУ вже знищили техніки ворога більш ніж на півтора мільярда доларів. І цей досвід треба переймати іншим військовим", - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військова контррозвідка СБУ провела дві успішні операції. В окупованому Криму був нанесений удар по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ: уражено склад боєприпасів, десятки одиниць техніки та ліквідована значна кількість особового складу ворога.

На наступний день дрони СБУ нанесли удар по аеродрому в Курську: відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29. Також уражено радари комплексу С-300 та два "Панцирі".