- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
США в ближайшее время начнут учить украинские экипажи для Patriot
США "очень скоро" начнут обучать украинских военных управлению системами ПВО Patriot.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны.
Отмечается, что США обучили около 3100 украинских военнослужащих обращению с разными системами, почти половина из них получили навыки обращения с гаубицами M777 или ракетными установками HIMARS.
"Пентагон в скором времени начнет обучение украинского персонала управлению и обслуживанию ракетной системы Patriot", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам собеседника CNN, обучение украинских военных займет "несколько месяцев".
По информации Пентагона, система Patriot стоит от 450 до 550 миллионов долларов в зависимости от конфигурации платформы. Каждая ракета стоит около 4 миллионов долларов.
Напомним, президент США Джо Байден дал поручение о выделении оружия, боеприпасов и оборудования для Украины еще на 1 миллиард долларов, а американское Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в размере 850 миллионов долларов.