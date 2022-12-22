США в ближайшее время начнут учить украинские экипажи для Patriot

США "очень скоро" начнут обучать украинских военных управлению системами ПВО Patriot.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны.

Отмечается, что США обучили около 3100 украинских военнослужащих обращению с разными системами, почти половина из них получили навыки обращения с гаубицами M777 или ракетными установками HIMARS.



"Пентагон в скором времени начнет обучение украинского персонала управлению и обслуживанию ракетной системы Patriot", - говорится в сообщении.

По словам собеседника CNN, обучение украинских военных займет "несколько месяцев".

По информации Пентагона, система Patriot стоит от 450 до 550 миллионов долларов в зависимости от конфигурации платформы. Каждая ракета стоит около 4 миллионов долларов.

Напомним, президент США Джо Байден дал поручение о выделении оружия, боеприпасов и оборудования для Украины еще на 1 миллиард долларов, а американское Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в размере 850 миллионов долларов.