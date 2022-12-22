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США найближчим часом почнуть навчати українські екіпажі для Patriot
США "дуже скоро" почнуть навчати українських військових управлінню системами ППО Patriot.
Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника Міноборони.
Зазначається, що США навчили близько 3100 українських військовослужбовців поводженню з різними системами, Майже половина з них отримали навички поводження з гаубицями M777 або ракетними установками HIMARS.
"Пентагон незабаром почне навчання українського персоналу керуванню та обслуговуванню ракетної системи Patriot", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами співрозмовника CNN, навчання українських військових займе "кілька місяців".
За інформацією Пентагону, система Patriot коштує від 450 до 550 мільйонів доларів залежно від конфігурації платформи. Кожна ракета коштує приблизно 4 мільйони доларів.
Нагадаємо, президент США Джо Байден дав доручення щодо виділення зброї, боєприпасів та обладнання для України ще на 1 мільярд доларів, а американське Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу в розмірі 850 мільйонів доларів.