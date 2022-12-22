США найближчим часом почнуть навчати українські екіпажі для Patriot

США "дуже скоро" почнуть навчати українських військових управлінню системами ППО Patriot.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника Міноборони.

Зазначається, що США навчили близько 3100 українських військовослужбовців поводженню з різними системами, Майже половина з них отримали навички поводження з гаубицями M777 або ракетними установками HIMARS.

"Пентагон незабаром почне навчання українського персоналу керуванню та обслуговуванню ракетної системи Patriot", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника CNN, навчання українських військових займе "кілька місяців".

За інформацією Пентагону, система Patriot коштує від 450 до 550 мільйонів доларів залежно від конфігурації платформи. Кожна ракета коштує приблизно 4 мільйони доларів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден дав доручення щодо виділення зброї, боєприпасів та обладнання для України ще на 1 мільярд доларів, а американське Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу в розмірі 850 мільйонів доларів.