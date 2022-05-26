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США выступили против отключения РФ от интернета
В США считают, что у россиян должен остаться доступ к интернету, чтобы жители РФ могли получать правдивую информацию.
Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, сообщает Then24
"Мы призвали посредников со всего мира не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России", — отметил он.
Напомним, в начале мая стало известно, что для сокрытия информации о передвижении российских оккупационных войск по территории РБ, белорусам выключают интернет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным ГУР Министерства обороны Украины, впервые ограничение доступа абонентов мобильной связи Беларуси к сети интернет было зафиксировано 1 апреля. Потом в течение месяца доступ блокировался в ряде отдельных регионов Беларуси на юге и юго-востоке от Минска, где чаще всего фиксировали передвижение военной техники российских оккупантов.