США виступили проти відключення РФ від інтернету

У США вважають, що росіяни мають залишитися з доступом до інтернету, щоб жителі РФ могли отримувати правдиву інформацію.

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Про це заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Then24.

"Ми закликали посередників з усього світу не відключати Росію від інтернету, щоб інформація продовжувала надходити в країну, а інтернет залишався вільним та відкритим усередині самої Росії", - зазначив він.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією РБ білорусам вимикають інтернет.

За даними ГУР Міністерства оборони України, вперше обмеження доступу абонентів мобільного зв'язку Білорусі до Інтернету було зафіксовано 1 квітня. Потім протягом місяця доступ блокувався в ряді окремих регіонів Білорусі на півдні та південному сході від Мінська, де найчастіше фіксували пересування військової техніки російських окупантів.