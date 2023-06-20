Стефанчук боится Татарова и безосновательно критикует антикоррупционные органы, - Шабунин

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук безосновательно критикует антикоррупционные органы, уклоняясь от вопросов о влиянии на правоохранительную систему заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова. Об этом Шабунин написал на своей странице в Facebook. Так он прокомментировал интервью Стефанчука "Украинской правде", где спикер на прямой вопрос о влиянии Татарова начал критиковать деятельность антикоррупционной вертикали.

По словам Стефанчука, во многих случаях их расследования заканчиваются оправдательными приговорами. Но это откровенная неправда. И об этом говорят цифры.

ВАКС вынес 128 приговоров по делам НАБУ/САП: абсолютное большинство дел (88%) закончилось обвинительными приговорами. Абсолютное меньшинство дел (12%) заканчивалось оправдательными приговорами, к тому же часть таких приговоров потом еще и снесла апелляция”, - написал Шабунин.

Более того, по его словам, более 50% всех дел истекали реальными тюремными сроками с конфискациями. “Как здесь не упомянуть о том, что за 3,5 года общие суды вынесли всего 2 реальных приговора по делам НАБУ/САП. За примерно то же время ВАКС вынес 65 тюремных приговоров, то есть рост в 32 раза”, - добавил глава ЦПК.

Он напомнил, что среди осужденных есть несколько народных депутатов, бывший замминистра, мэр, два десятка судей, прокуроры, следователи, многолетние "схемщики" из государственных предприятий. А еще за время полномасштабной войны благодаря работе САП, НАБУ и ВАКС в пользу Сил обороны Украины уже перечислили более 1,7 млрд грн. Так что спикеру все же лучше ответить, что там по результатам татаровских правоохранителей”, - спрашивает Шабунин.

В частности, он вспомнил дело ГБР об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, где двух фигурантов суд оправдал, еще одному дал условный срок; дело полковника налоговой милиции, оправданного по коррупционному делу из-за того, что ГБР возбудило подследственность и прибегло к провокации. Шабунин также упомянул о деле двух работников ГБР, которых СБУ задержала на провокации подкупа заместителя прокурора Львовщины, оправдание экспрокурора из Кировоградщины по делу о взятке, потому что ГБР собрало недостаточно доказательств и еще напутало с подследственностью.

Почему после того, как ГБР уничтожает доказательства якобы в связи с военными событиями, закрывают дело о взятке начальнику Ивано-Франковской таможни, у которой нашли с $234 тыс. наличных, коллекцией часов и монет? Что там с делом работницы налоговой со "списками желаний" и каковы результаты февральских обысков у Коломойского, Авакова, Столара? Когда в суд передадут дело по закупщику Минобороны Хмельницкому и экс-заместителю министра Шаповалову? Что произошло с делом Татарова после того, как его всеми силами отобрали от антикоррупционных органов и отдали татаровским следователям и прокурорам? Где обещаны в феврале "активные посадки" уже этой весной?”, - спрашивает Шабунин.

Отвечая на комментарии читателей страницы о том, почему Стефанчук выступает фактически на стороне Татарова, Шабунин предположил: “У него не было другого варианта, кроме как уехать из вопроса. Даже если бы Руслан хотел избавиться от Татарова, то это вне его влияния. Возможно – к сожалению”. “Татаров оказывает влияние на государственные решения, как минимум, не меньше Спикера. И это в парламентско-президентской республике”, - добавил он в комментарии другому корреспонденту.