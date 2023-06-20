Стефанчук боїться Татарова і безпідставно критикує антикорупційні органи, — Шабунін

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що спікер Верховної ради Руслан Стефанчук безпідставно критикує антикорупційні органи, натомість ухиляється від запитань про вплив на правоохоронну систему заступника глави Офісу Президента Олега Татарова. Про це Шабунін написав на своїй сторінці в Facebook. Так він прокоментував інтерв’ю Стефанчука Українській правді, де спікер на пряме питання про вплив Татарова почав критикувати діяльність антикорупційної вертикалі.

“За словами Стефанчука, у багатьох випадках їх розслідування закінчуються виправдувальними вироками. Але це відверта неправда. І про це говорять цифри.

ВАКС виніс 128 вироків у справах НАБУ/САП: абсолютна більшість справ (88 %) закінчилася обвинувальними вироками. Абсолютна меншість справ (12%) закінчувалася виправдувальними вироками, до того ж частину з таких вироків потім ще й знесла апеляція”, - написав Шабунін.

Більше того, за його словами, понад 50% усіх справ закінчувалися реальними тюремними строками з конфіскаціями. “Як тут не згадати про те, що за 3,5 роки загальні суди ухвалили всього 2 реальних вироки у справах НАБУ/САП. За приблизно той же час ВАКС ухвалив 65 тюремних вироки, тобто зростання в 32 рази”, - додав голова ЦПК.

Він нагадав, що серед засуджених є кілька народних депутатів, колишній заступник міністра, мер, два десятки суддів, прокурори, слідчі, багаторічні “схемщики” із державних підприємств. “А ще за час повномасштабної війни завдяки роботі САП, НАБУ та ВАКС на користь Сил оборони України вже перерахували понад 1,7 млрд грн. То може спікеру все ж краще відповісти, що там по результатам татарівських правоохоронців”, - запитує Шабунін.

Зокрема, він згадав про справу ДБР про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, де двох фігурантів суд виправдав, ще одному дав умовний строк; справу полковника податкової міліції, якого виправдали у корупційній справі через те, що ДБР порушило підслідність і вдалося до провокації. Шабунін також згадав про справу двох працівників ДБР, яких СБУ затримала на провокації підкупу заступника прокурора Львівщини, виправдання експрокурора з Кіровоградщини у справі про хабар, бо ДБР зібрало недостатньо доказів і ще й наплутало з підслідністю.

“Чому після того, як ДБР знищує докази нібито у зв’язку з воєнними подіями, закривають справу про хабар начальнику Івано-Франківської митниці, у якого знайшли з $234 тис. готівки, колекцією годинників і монет? Що там зі справою працівниці податкової зі “списками бажань” і які результати лютневих обшуків у Коломойського, Авакова, Столара? Коли до суду передадуть справу по закупівельнику Міноборони Хмельницькому та ексзаступнику міністра Шаповалову? Що сталося зі справою Татарова після того, як її всіма силами забрали від антикорупційних органів і віддали татарівським слідчим і прокурорам? Де обіцяні у лютому "активні посадки" вже цієї весни?”, - запитує Шабунін.

Відповідаючи на коментарі читачів сторінки про те, чому Стефанчук виступає фактично на боці Татарова, Шабунін припустив: “В нього не було іншого варіанту, окрім як зʼїхати з питання. Навіть якби Руслан хотів позбутися Татарова, то це поза межами його впливу. Можливо - на жаль”. “Татаров має вплив на державні рішення, як мінімум, не менший від Спікера. І це в парламентсько-президентській республіці”, - додав він в коментарі іншому дописувачу.